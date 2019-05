$!Testigos que robaron en casa de estudiante decapitado no serán acusados

No serán acusados por el delito de hurto con escalamiento a una vivienda los cuatro adolescentes que robaron en la casa del estudiante dominicano Lee Manuel Viloria Paulino, asesinado de 76 puñaladas y decapitado, a cambio de sus testimonios en la primera fase del juicio, en los que incriminaron a Mathew Borges, acusado del brutal crimen.



Jonathan Miranda, de 18 años, Ángel Betancourt, de 20, Nazario Betancourt, de 17, y Julius Paulino, de 18, admitieron haber robado a la víctima del asesinato y declararon que Borges dijo que lo asesinó.

Por sus testimonios no enfrentarán cargos penales, dijo el miércoles la portavoz de la oficina del fiscal del distrito Jonathan Blodgett.



Todos era adolescentes en el momento del crimen y declararon que irrumpieron en la casa de Viloria Paulino el 18 de noviembre de 2016. En el estrado de testigos, también admitieron haber mentido a la policía y al Gran Jurado.

Viloria Paulino fue reportado como desaparecido el 18 de noviembre de 2016. Su cuerpo decapitado fue encontrado el primero de diciembre de 2016, en la orilla del río Merrimack en Lawrence, por un hombre que paseaba a su perro.

Los fiscales han argumentado que Borges asesinó brutalmente a Viloria Paulino porque estaba celoso de que la víctima estuviera teniendo relaciones con su novia.



Cuando se le preguntó si serían acusados ​​como resultado de sus testimonios, la vocera de la fiscalía Carrie Kimball, dijo que no.



"No, no hay cargos. Más allá de eso, no puedo comentar", escribió Kimball en un correo electrónico a medios locales de Massachusetts.



Borges, de 18 años, está siendo juzgado como un adulto por el asesinato en primer grado de Viloria Paulino, de 16, a quien los fiscales dicen que asesinó a puñaladas y decapitó cuando tenía 15. Las manos del adolescente también fueron cortadas y no han sido recuperadas.



Borges tenía 15 años y está siendo juzgado como adulto en la Corte Superior de Salem.

Los fiscales dicen que asesinó a Viloria Paulino con premeditación y extrema atrocidad y crueldad.



Desde que comenzó el juicio la semana pasada, Miranda, Betancourt, de 20, Betancourt y Paulino, han declarado que planearon el robo en la casa de la calle Forest en Lawrence donde vivía Viloria Paulino esa noche y se llevaron aparatos electrónicos, ropa y cinturones.



De acuerdo con su testimonio, un quinto adolescente, Mucio López, estuvo involucrado, quien se acogió a la Quinta Enmienda antes del juicio, 29 de abril para no declarar en el estrado.



En el sistema judicial de Estados Unidos, alguien puede acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución para negarse a declarar, cuando cree que el testimonio puede incriminarlo.