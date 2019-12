Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- 'The Irishman', '1917', 'Joker', 'Marriage Story' y 'The Two Popes' son las candidatas a la mejor película de drama en la 77 edición de los Globos de Oro, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). EFE