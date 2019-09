Tía de niña muerta por bala perdida en Río dice que Policía no está preparada

Río de Janeiro, 23 sep (EFE).- La tía de una niña de ocho años, muerta durante una operación policial en una favela de Río de Janeiro, afirmó este lunes que la Policía no está preparada para actuar en las comunidades periféricas de la ciudad y cuestionó la política de seguridad del gobernador, Wilson Witzel.

'Esto puede sucedernos a cualquier minuto, estamos aquí y pasamos a comprar un pan y no sabemos si vamos a volver a casa. No hay forma de saber. Ya vi y presencié muchas muertes, confusiones, y la Policía no está preparada para lidiar con los residentes de la comunidad', dijo a EFE Daniele Lima Félix, tía de la menor.

Félix, de 24 años, participó junto a familiares, amigos y activistas de los derechos humanos en una manifestación convocada para protestar frente a la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) contra la acción policial que terminó con muerte el viernes de su sobrina, Ágatha,

'Tiene que haber educación, salud, recreación para los niños y cambiar esta política de seguridad que está incorrecta, el gobernador dijo ahora en un pronunciamiento que iban a morir algunos inocentes, que en medio de una guerra mueren inocentes', apuntó Félix.

Para la tía de la menor 'una niña de ocho años murió y él dice que está bien, que la política de seguridad está bien. Claro que no'.

Witzel, un exjuez y exfusilero naval defensor de una política de combate directo a la delincuencia en las favelas lamentó la muerte de la niña pero aclaró que un caso aislado no puede ser usado para poner en jaque una política de seguridad pública que considera exitosa en Río ni para amenazar el proyecto de ley contra el crimen.

El hecho, que está siendo investigado, ocurrió cuando la menor estaba en el interior de un vehículo kombi en el Complejo de Alemao, un conjunto de favelas en la zona norte de Río que se ha convertido en una de las áreas más conflictivas de la ciudad por los constantes enfrentamientos entre narcotraficantes y policías.

'Esperamos que la justicia sea hecha verdaderamente y no que el Estado intenté encubrir. Ellos tienen que buscar qué fue lo que pasó y pronunciarse basados en lo que descubrieron', lamentó Félix, quien relató que su sobrina venía de un paseo y recientemente fue puesta en un colegio privado debido a sus altas calificaciones.

Las autoridades alegan que los policías dispararon en respuesta a un ataque de pistoleros escondidos en la barriada.

'Ellos no fueron atacados. Nosotros vivimos próximos y si hubiera ocurrido un ataque con diversos tiros hubiéramos oído y sabríamos algo, pero simplemente una niña fue baleada porque pasó una motocicleta y los policías le dispararon a la motocicleta, pero le dieron a la kombi. Fue lo que ocurrió', contó Félix.

Los manifestantes en la Alerj aseguran que la muerte de la niña no puede ser considerada un hecho aislado ya que al menos cinco menores de edad figuran en la lista de 1.075 civiles muertos en operaciones policiales en la ciudad más emblemática de Brasil desde que Witzel asumió su mandato, el 1 de enero pasado.

El número de personas muertas por la violencia policial en Río entre enero y julio de este año constituye un récord y supera en un 20 % la ya elevada cifra registrada en el mismo período del año pasado, cuando la ciudad fue impactada por una intervención militar, autorizada por el Gobierno para detener la creciente violencia.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos acusaron a Witzel ante la Organización de Estados americanos (OEA) de promover la violencia por las reiteradas declaraciones en las que defendió el uso de francotiradores y de disparos desde helicópteros en las operaciones policiales en las favelas de Río. EFE