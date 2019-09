Trabajadores de la brasileña Embraer inician huelga

SAO PAULO (AP) — Los trabajadores de la fabricante de aeronaves brasileña Embraer comenzaron una huelga e interrumpen la producción en la planta principal de la compañía, fuera de la zona metropolitana de Sao Paulo.

Los obreros metalúrgicos afiliados al sindicato de trabajadores del metal de la ciudad de Sao José dos Campos dijeron el martes en un comunicado que el paro laboral podría durar indefinidamente.

El sindicato solicita un aumento salarial de casi 6,4% y afirma que sería el primer aumento en cuatro años por arriba de la inflación.

El gobierno de Brasil acordó recientemente vender la parte controladora del brazo de aeronaves comerciales de Embraer al gigante estadounidense Boeing, aunque no es uno de los temas que motivaron la huelga.

Embraer no respondió de momento a una petición de comentarios de The Associated Press.

El líder del sindicato, Herbert Claros, dijo que las ofertas de Embraer para evitar la huelga fueron irrespetuosas.