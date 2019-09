Tras triunfar en Venecia, Abu Alala quiere contar Sudán

Aya Ragheb

El Gouna (Egipto), 30 sep (EFE).- El director de cine sudanés Amjad Abu Alala vivió el violento desalojo en Jartum del pasado junio en el que decenas de personas perdieron la vida en el episodio más sangriento de la revolución en Sudán.

Ahora, tras alzarse hace tres semanas con el León de Futuro del Festival de Venecia, el director quiere contar lo que ocurre en su país.

“Hemos vivido los sucesos con nuestros cuerpos y almas, necesitamos narrar todo, sea en un documental o un largometraje”, dijo en una entrevista a Efe el director durante su participación en el Festival Internacional de El Gouna, a orillas del mar Rojo egipcio.

En este certamen que acaba de celebrar su tercera edición, Alala ha ganado el premio a mejor largometraje por su película 'You will die at 20', ('Morirás a los 20') galardonado también hace tres semanas en Venecia con el premio Luigi de Laurentiis a la mejor ópera prima.

Alala, de 36 años, estaba en la ciudad sudanesa de Madani, en el centro de Sudán, cuando el primer golpe de claqueta sonó el 17 de diciembre, dos días antes de que se iniciaran las protestas en otras zonas del país.

Tras meses de protestas, el expresidente Omar Al Bashir, fue derrocado en un golpe de estado y el país entró en un complicado proceso que ha desembocado en un Gobierno de unidad nacional que lidera un periodo de transición.

“Creo que en este Gobierno hay importantes cabezas pensantes (...) no creo que nos vayan a fallar”, afirma confiado.

En abril, decidió con su equipo marchar hacia Jartum para unirse a la sentada frente al cuartel general del Ejército donde grabó material audiovisual.

“Estábamos enfadados por no participar en la revolución, pero creamos nuestra propia revolución artística', recuerda.

Explica que 'el movimiento cinematográfico en Sudán ha sido paralelo al movimiento político en la calle', y afirma que “ambos se movían por la ira”.

'La calle explotó con las protestas, mientras que el cine sudanés estalló con cuatro premios internacionales entre este año y el anterior', afirma.

El anterior régimen llevó a cabo desde 1989 una campaña contra la industria del cine en Sudán cerrando el Instituto Cinematográfico Nacional Sudanés, además de descuidar las salas de cines y cortar los apoyos financieros a los proyectos artísticos, cuenta.

'El cine ha sufrido años de una muerte clínica', señala el director sudanés.

Durante la última década ha habido cineastas sudaneses que han intentado “resucitar el cine' lanzando plataformas y organizando talleres, además de celebrar un festival de cine independiente en el país.

Alala desea que el nuevo gobierno transitorio 'preste más atención al cine' porque 'el arte es un factor esencial para formar la conciencia humana'.

En 2016 comenzó a preparar 'You will die at 20' basada en una novela del escritor sudanés Hamur Ziada. La película trata temas como la rebeldía, la política, el poder de la sociedad, la religión, y además refleja cómo los sudaneses tratan con la muerte. EFE

ar-ea-ijm/jlp/lml