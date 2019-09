Trump dice que no hubo 'quid pro quo' con Ucrania y promete 'transparencia'

Nueva York, 25 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que no hubo un 'quid pro quo' en sus contactos con Ucrania y que quiere 'transparencia' para que salga a la luz toda la información relacionada con el informante cuya denuncia desató la presión para someter al mandatario a un juicio político.

'Si miras esa llamada (con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski), fue perfecta. No hubo quid pro quo', dijo Trump, empleando una expresión latina que significa algo que se recibe como compensación por la cesión de otra cosa.

'Es una broma. ¿Un juicio político por esto cuando tienes una magnífica reunión, o una magnífica llamada telefónica?', añadió Trump durante una conferencia de prensa en Nueva York, al término de su participación en la Asamblea General de la ONU.

El mandatario ya había negado horas antes de que hubiera 'presionado' a Zelenski para que investigara al exvicepresidente estadounidense Joseph Biden, que podría ser su rival en las elecciones de 2020, y a su hijo Hunter, que trabajó en Ucrania.

Con su referencia al 'quid pro quo', Trump parecía referirse a la denuncia demócrata de que el mandatario bloqueó unos 400 millones de dólares en asistencia estadounidense a Ucrania como medida de presión para que Kiev investigara a Biden.

'No lo hice, no amenacé a nadie. No empujé, no presioné, nada. Es todo una enorme farsa', insistió el mandatario.

Trump aseguró que había hablado con el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para asegurarle a él y a todos los congresistas que apoya 'completamente la transparencia en lo relativo a la información relacionada con el informante'.

'Pero también insisto en que debe haber transparencia sobre Biden y su hijo, sobre los millones de dólares que sacaron de Ucrania y de China', añadió.

Aunque Trump se oponía al principio, la Casa Blanca decidió este miércoles publicar la transcripción de la llamada entre Trump y Zelenski en julio que provocó que un miembro de la comunidad de inteligencia -el informante- presentara una denuncia ante sus superiores y que estos notificaran al Congreso por considerar que el tema era grave.

Sin embargo, el contenido de la denuncia del informante no se ha hecho público, y el Congreso no tuvo acceso a ella hasta hoy, cuando fue entregada en mano en un lugar seguro del Capitolio para que pudieran leerla varios legisladores.

La oposición demócrata asegura que el informante quiere testificar ante el Congreso, y lo que está confirmado es que este jueves lo hará el director en funciones de la Inteligencia Nacional de EE.UU., Joseph Maguire. EFE