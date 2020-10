Trump quiere un rescate mayor a lo ofrecido por demócratas y republicanos

Washington, 9 oct. (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes que le gustaría ver un paquete de estímulo mayor al ofrecido por demócratas y republicanos, en medio de informaciones aparecidas en medios de comunicación locales de que la Casa Blanca iba a presentar una propuesta de rescate de 1,8 billones de dólares para paliar los efectos de la pandemia en la economía.

'Me gustaría ver un mayor paquete de estímulo, francamente, que lo que los demócratas o republicanos están ofreciendo. Voy a hacer exactamente lo contrario, vale, quiero decir, voy a decirle algo que no he dicho a nadie más, porque puede que ayude o perjudique a las negociaciones. Me gustaría ver un paquete mayor, me gustaría ver que el dinero va a la gente, no fue su culpa que China mandara la plaga', dijo Trump en un mitin-entrevista en el programa radiofónico del comentarista conservador Rush Limbaugh.

La cadena de televisión CNBC informó este viernes de que la Casa Blanca iba a presentar una oferta por valor de 1,8 billones de dólares a los demócratas, al retomarse hoy las negociaciones para lograr un acuerdo.

Esta propuesta es superior a los 1,6 billones de dólares que la Administración de Trump había sugerido previamente.

A comienzos de este mes, los demócratas aprobaron en la Cámara Baja, donde son mayoría, un paquete de 2,2 billones de dólares, que no tenía visos de prosperar debido a la oposición de la Casa Blanca y el dominio republicano en el Senado.

El asesor económico de Trump, Larry Kudlow, dijo este viernes a los periodistas que el presidente había aprobado un paquete 'revisado' antes de la reunión de hoy entre el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, consideró que es improbable que haya un nuevo paquete de estímulo en las próximas tres semanas, dado que su bancada en la Cámara está ahora centrada en sacar adelante la confirmación de la nominada por Trump para el Tribunal Supremo, la jueza Amy Coney Barrett.

Tras la reanudación de las conversaciones entre Pelosi y Mnuchin a principios de esta semana, Trump anunció de forma abrupta que había ordenado suspenderlas hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.

Sin embargo, ante el impacto en la bolsa no solo del país sino también de todo el mundo, Pelosi y Mnuchin tienen previsto retomar sus conversaciones este viernes. EFE