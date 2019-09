Trump: Venezuela vive tragedia de “proporciones históricas”

NUEVA YORK (AP) — Donald Trump dijo que Venezuela vive “una tragedia de proporciones históricas” bajo el gobierno de Nicolás Maduro al reunirse el miércoles con líderes de países latinoamericanos y con miembros de la oposición venezolana para intensificar las presiones con miras a un cambio político en ese país.

Agregó que Estados Unidos no cejará en sus esfuerzos por liberar a los venezolanos “de esta opresión horrible y brutal”.

“No tienen agua. No tienen alimentos. No tienen medicinas. No tienen nada. Al gobierno venezolano no le importa el bienestar de su propia gente”, declaró Trump, quien mencionó cifras de las Naciones Unidas según las cuales escuadrones de la muerte han matado a unas 10.000 personas en ese país.

Los encuentros se produjeron en medio de una intensa campaña para forzar la caída del gobierno de Maduro en momentos en que Venezuela vive una profunda crisis social y económica que sumió al país en la pobreza y motivó la salida de más de cuatro millones de venezolanos, según la ONU.

Estados Unidos anunció esta semana nuevas sanciones contra el gobierno venezolano y los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se comprometieron en Nueva York a investigar y arrestar a funcionarios y allegados al gobierno de Maduro que hayan cometido delitos o actos de corrupción. El gobierno estadounidense triplicó además su ayuda a la oposición venezolana y por primera vez decidió asignar fondos directamente al líder opositor Juan Guaidó, al que reconoce como presidente legítimo de Venezuela junto con más de 50 países.

Estados Unidos y el Reino Unido, por su parte, comprometieron más ayuda para paliar la crisis de los migrantes venezolanos que se radican en otros países de la región.

“Vemos transitar casi como muertos vivientes a hermanos queridos, humildes, que van por avenidas, por calles, por carreteras buscando con la mirada incierta, sin saber lo que se viene”, dijo a medios de comunicación el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien participó del encuentro y describió al gobierno de Maduro como un “régimen despótico”.

Horas después, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó el encuentro de Trump con líderes latinoamericanos como “la reunión de la vergüenza” y dijo que los países latinoamericanos presentes eran “marionetas” frente al titiritero, refiriéndose a Trump.

“Ninguno de esos pueblos votó para agredir a Venezuela”, dijo el canciller a medios de comunicación. “En la práctica, en lo concreto, eso (la reunión) no lleva a absolutamente a nada”.

La reunión, según Arreaza, fue un pretexto para distraer a la opinión pública de los “escándalos” que enfrenta Trump, a quien se le acaba de iniciar un proceso con miras a un posible juicio político en Estados Unidos. “Hay que liberar al mundo de gente como Trump, del racismo, del supremacismo, del belicismo y ojalá que un día del capitalismo”.

Trump también recibió a enviados de Guaidó encabezados por Julio Borges, quien dijo que 'La Habana es el responsable de esta tragedia, el que sostiene a Maduro”.

Horas después del encuentro, la Casa Blanca anunció que no se permitirá el ingreso a Estados Unidos a una cantidad de figuras del gobierno venezolano o allegadas, incluidos de viceministros para arriba, miembros de las fuerzas de seguridad (de coronel o su equivalente para arriba), los miembros de la asamblea constitucional creada para reemplazar a la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición, y familiares cercanos de todas estas personas.

Al finalizar el encuentro, el canciller chileno Teodoro Ribera dijo que los países del TIAR volverán a reunirse dentro de dos meses para hablar de Venezuela. Ribera señaló que es importante “aumentar las medidas de presión al régimen venezolano para que acoja el llamado a restablecer la democracia”.

Los corresponsales de The Associated Press Jonathan Lemire y Deb Riechman colaboraron en este despacho.