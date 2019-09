TÚNEZ PRESIDENCIALES (Crónica)

Natalia Román Morte

Túnez, 13 sep (EFE).- Si existe un comparador de vuelos, de coches o de seguros, ¿por qué no uno de candidatos a la presidencia de Túnez?

Esto es lo que propone "Chnowa barnemjek?" (¿Cuál es tu programa? en dialecto tunecino), una plataforma digital para divulgar los programas electorales de los 26 aspirantes en las presidenciales que se celebran este domingo y, al mismo tiempo, incentivar la participación de los jóvenes.

"Empezamos a debatir sobre a quién íbamos a votar, pero sobre todo qué íbamos a votar, no se trataba sólo de una percepción o cuestión puramente sentimental sino de un programa o proposición concreta. De ahí surgió la pregunta ¿los políticos tienen programa?", relata con entusiasmo Mohamad Ghedira, cofundadores de la iniciativa.

Junto a otros nueve amigos más, sin partido pero con conciencia política, las conversaciones cotidianas en el café dieron lugar a este proyecto en el que llevan invertidos ya cerca de 5.500 dinares (1.700 euros) de sus ahorros.

En tan sólo 24 horas obtuvieron 50.000 visitas y desde entonces cerca de 10.000 personas acceden diariamente al "cuestionario presidencial", que desvela al internauta quién es su candidato ideal.

Otra de las herramientas que propone es el llamado "juego de la transparencia": el candidato responde ante la cámara a 45 preguntas recogidas a través de sondeos a pie de calle sobre las preocupaciones de los jóvenes.

Cuestiones como la igualdad en el derecho a la herencia, la supresión del servicio militar obligatorio o autorizar a las parejas tunecinas a alojarse en un hotel sin necesidad de presentar un certificado de matrimonio.

Sin embargo, añade en un tono agridulce, tan sólo 14 de los 26 aspirantes se prestaron a "jugar".

Ghedira explica el desencanto de las nuevas generaciones con la política: "nos hablan de cosas que no nos interesan como la prohibición del niqab o la identidad tunecina. Nuestras inquietudes están en las antípodas".

La principales preocupaciones, subraya, son el desempleo (que afecta al 15% de los jóvenes), pero también la precariedad del transporte público, las dificultades de obtener un visado para el extranjero, la devaluación del dinar, el acceso a la sanidad y el respeto al medio ambiente.

Para este médico de 25 años originario de Monastir (a 190 kilómetros de la capital), una de las razones de este "desfase" es la brecha generacional.

La revolución de 2011, que puso fin a las dos décadas de dictadura de Zinedin el Abedin ben Ali, planteó un desafío a la naciente democracia.

"Aquellos que tenían experiencia, ya fuera en la oposición o en el gobierno, tenían cincuenta años o más mientras que no había una clase política joven y preparada para ocupar ese nuevo espacio", explica.

"Desde entonces hemos tenido que soportar una cacofonía política sin precedentes, entre insultos y ataques. La gente está decepcionada, no ve un programa electoral ni una visión de futuro, por eso están tentados por la abstención", añade

"No votar es dejar que otros decidan por ti. La idea es elegir, si no al mejor al menos el menos malo", subraya.

En un país en el que el 28 por ciento de la población tiene entre 15 y 29 años, la gerontocracia sigue siendo la norma.

Mientras el fallecido mandatario Béji Caid Essebsi se mantuvo en el cargo hasta los 93 años de edad, su sucesor y presidente interino Mohamed Ennaceur tiene actualmente 85 años.

Algo que no parece cambiar de cara al próximo lustro, la media de los aspirantes a Cartago roza la tercera edad.

De los siete millones de tunecinos que están llamados a las urnas, un millón y medio son nuevos electores, de los cuales el 54 por ciento son mujeres.

Un éxito de la intensa campaña de sensibilización llevada a cabo por la Instancia Superior Independiente de las Elecciones (ISIE), institución encargada de supervisar la consulta.

Pese a estas cifras, la Liga de Electoras Tunecinas, una asociación que defiende la participación de las mujeres en el proceso democrático, no es tan optimista.

En las pasadas elecciones municipales de mayo de 2018, las primeras libres de esta naturaleza desde 2011, la abstención alcanzó cerca del 67 por ciento.

Pero lo que realmente alarma a esta ONG es que el 60 por ciento de las mujeres de zonas rurales no estaban al corriente de los comicios y cerca de 300.000 no estaban inscritas al no tener documento de identidad.

Para luchar contra esta "violencia política", la Liga ha propuesto a la ISIE una cartografía de las zonas más vulnerables para facilitar el transporte de las votantes hacia los colegios electorales.

A partir de este sábado comenzará además la segunda parte del proyecto todavía más ambicioso: la campaña de las elecciones legislativas previstas el 6 de octubre y en la que participan 1.400 listas y más de 14.000 candidatos. EFE