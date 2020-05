Turquía censura un episodio de la serie de Netflix 'Designated Survivor'

Los Ángeles (EE.UU.), 30 abr. (EFE).- Netflix borró un episodio del thriller político 'Designated Survivor' en su catálogo en Turquía después de que lo solicitara el Gobierno de ese país, informó este jueves a Efe un portavoz de la compañía.

'Tras una demanda del regulador de contenidos de Turquía, hemos eliminado un episodio de 'Designated Survivor' de Netflix en Turquía solamente, para cumplir con la ley local', dijo el empleado de la plataforma de 'streaming'.

Netflix aclaró que el capítulo censurado por Turquía, el número 7 de la segunda temporada, 'todavía está disponible en el resto del mundo'.

En ese episodio aparece un presidente turco ficticio, llamado Fatih Turam, encarnado por Troy Caylak, que es criticado por la oposición del país durante un viaje a Estados Unidos para asistir a una cumbre de la OTAN.

El mandatario ficticio se reúne, en la trama, con el protagonista de 'Designated Survivor', interpretado por Kiefer Sutherland en el papel de un imaginario presidente de EE.UU.

No es la primera vez que Netflix elimina alguno de sus contenidos, en función las regulaciones de cada país, pues por ejemplo tuvo que suprimir el primer episodio de la serie de monólogos 'Patriot Act With Hasan Minhaj' en Arabia Saudí, ya que se hablaba del asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

También eliminó el año pasado en Singapur las películas con elementos religiosos 'The Last Hangover' y 'The Last Temptation of Christ'.

'Designated Survivor' es un drama político que se emitió durante dos temporadas la cadena ABC y que Netflix recuperó en 2018 para producir una tercera y última temporada.

La trama gira en torno a un secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (Sutherland) que, tras un catastrófico ataque en el que asesinan al presidente del país y al resto de integrantes de la línea de sucesión, pasa a ser el nuevo ocupante de la Casa Blanca. EFE

