UE sugiere mayor inversión para mantener los productos 'estrella' de Ecuador

Quito, 25 sep (EFE).- La embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, Marianne Van Steen, recomendó este miércoles a los grandes exportadores del país andino que realicen una mayor inversión en sus sectores para mantener sus artículos como 'estrellas' en el mercado europeo.

Se refirió a productos como banano, camarón, atún, rosas y cacao que figuran en lo alto de las ventas de Ecuador a la UE, bloque al que ha aumentado sus ventas desde 2017, cuando entró en vigor el Acuerdo Comercial.

'Estos cinco productos no tienen que perder el liderazgo. Escuchamos muchas quejas (de) que la Unión Europea está poniendo trabas, impedimentos a la entrada de estos productos más y más, por razones de protección de nuestros consumidores y yo no lo voy a negar', apuntó.

En una entrevista con Efe, la diplomática señaló que el consumidor europeo es 'cada vez más exigente en temas de huella ecológica y salud' y eso 'no va a cambiar'.

Por ello insistió en que 'sobre todo los grandes (exportadores) tienen que invertir en su propio sector para seguir siendo los top', pues los Veintiocho serán cada vez más rigurosos en sus exigencias.

Aunque hay quienes consideran que exportar a la UE es 'muy difícil' por sus exigencias, Van Steen sostiene que no cambiarán en su decisión de ofrecer lo que quiere el consumidor europeo: producto de alta calidad, cuidado a la salud y al medioambiente.

'Estamos exigiendo mucho, pero tenemos todo el derecho de proteger a nuestros consumidores', reiteró la representante comunitaria que considera, además, que Ecuador debe seguir los esfuerzos por diversificar los productos de exportación y los mercados.

Ello porque actualmente llega a ocho países del bloque 'y somos 28, ahí hay mucho trabajo por hacer', dijo.

La embajadora se mostró satisfecha por el incremento de un 23 por ciento del flujo comercial entre el bloque europeo y Ecuador entre 2017 y 2018, mientras que para este año se prevé un aumento del 1 por ciento.

Con miras a mejorar las relaciones comerciales, la UE apoya la iniciativa de las Eurocámaras para realizar la segunda edición de 'Expo Europa 360', que tendrá lugar en junio del próximo año.

A la primera feria multisectorial y multicultural desarrollada el año pasado asistieron unas 18.000 personas y se firmaron más de medio centenar de cartas de intención de negocios.

Van Steen opina que Ecuador necesita más inversiones, algo que consta como uno de los objetivos del acuerdo comercial.

Y aunque destaca los esfuerzos realizados por los ministros de área económica para atraer capitales, 'no hay que olvidar que Ecuador, en los últimos quince años ha sido el segundo país de América Latina que atrajo menos inversiones porque no hubo seguridad jurídica, no hubo confianza', manifestó. EFE