Un escolta muerto y una líder colombiana herida en confuso hecho con Ejército

Bogotá, 20 sep (EFE).- El escolta de una líder política del este de Colombia murió luego de que el Ejército al parecer confundiera la camioneta en la que se movilizaban con un vehículo robado y les disparara causándoles heridas a la dirigente y a otro acompañante, aseguró a periodistas este viernes la mujer.

"Salieron unos hombres del Ejército a la carretera, hicieron el pare y el conductor frenó. Empezaron a decir que nos bajáramos del vehículo. El escolta sacó el carné, se identificó, les dijo que él venía armado porque era escolta, que venía con la protegida. No lo escucharon", dijo la dirigente Yolanda González a Blu Radio.

González, quien se desempeña como secretaria general del partido Alianza Social Independiente (ASI) en el departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela), agregó que durante el hecho, que se produjo anoche, los soldados "empezaron a gritar 'bájense del vehículo'" y los "tenían encañonados".

Aunque el Ejército no se ha pronunciado hasta el momento, la primera hipótesis indica que los militares habrían confundido la camioneta en la que se movilizaban las tres personas por la vía que de Saravena (Arauca) conduce a la ciudad de Pamplona, en el vecino departamento de Norte de Santander, con un automotor que había sido robado en la zona.

Según la líder, solo ella acató la orden de bajar de la camioneta porque el escolta, que hace parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), estaba buscando los documentos para mostrarlos a los soldados.

"Todo fue muy rápido, por eso mi escolta no alcanzó a bajar. Cuando yo me bajé los militares me dijeron que alzara las manos y yo las levanté, pero enseguida dispararon", agregó González que presenta heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Tanto González como el conductor del vehículo que resultó herido fueron trasladados en un helicóptero hasta un centro médico de Saravena en donde permanecen en observación.

El próximo 27 de octubre los colombianos irán a las urnas para elegir alcaldes de más de 1.100 municipios y 32 gobernadores, así como representantes a las asambleas departamentales y a los concejos municipales.

La violencia política ha ensombrecido el panorama electoral a 41 días de los comicios regionales tras los asesinatos, secuestros, ataques y amenazas perpetradas contra varios candidatos.

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó esta semana que entre los pasados 27 de julio y el 15 de septiembre se reportaron 39 amenazas contra candidatos, dos fueron secuestrados, cinco asesinados y se realizaron cinco atentados contra aspirantes. EFE