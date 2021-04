Uno de cada seis funcionarios en Australia han sufrido acoso sexual

Sídney (Australia), 30 abr (EFE).- Uno de cada seis funcionarios en Australia , principalmente mujeres, han sido victimas de acoso sexual en sus centros de trabajo, según un sondeo publicado este viernes, en medio de la indignación desatada en el país por la denuncia en febrero pasado de una violación en el Parlamento en 2019.

El estudio del Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU, siglas en inglés) también señala que un 19 % de los 3.280 funcionarios públicos encuestados han sido testigos de ello.

Asimismo, uno de tres incidentes de acoso sexual han sido reportados, aunque cuando ésto sucede, a menudo la denuncia es percibida como 'inadecuada', según indica el resumen ejecutivo del informe 'Reporte del Acoso Sexual 2021' de la CPSU.

'Las mujeres trabajadoras han identificado una serie de problemas que contribuyan a la desigualdad de género y la perpetuación de una cultura laboral que no contribuye a mantenerlas seguras. El problema no es que las mujeres no propongan soluciones, es que el gobierno y los empleadores no las escuchan', dijo en un comunicado la secretaria nacional de la CPSU, Melissa Donnelly.

Los resultados del sondeo surgen en pleno debate en Australia sobre la seguridad de la mujer en los centros laborales que se desató en febrero pasado cuando Brittany Higgins, una exempleada del Partido Liberal gobernante, denunció que fue violada por un antiguo compañero de trabajo en una oficina del Parlamento en 2019.

Tras su denuncia, a la que siguieron otras tres contra el presunto agresor, se cuestionó al gobierno del primer ministro Scott Morrison por no escuchar a Higgins, quien este viernes se reunirá con el mandatario tras una fuerte campaña que ha incluido marchas en favor de medidas más fuertes para proteger a las mujeres en sus centros de trabajo.

Además, de la denuncia de Higgins surgió otra contra el entonces fiscal general Christian Porter, ahora ministro de Industria, por una presunta violación de hace más de 30 años, que él niega y que la Policía archivó por falta de pruebas tras la muerte en 2020 de la supuesta víctima. EFE