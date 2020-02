Uruguaya 'Chico ventana', premio de los lectores en la Berlinale

Berlín, 29 feb (EFE).- La película uruguaya 'Chico ventana también quisiera tener un submarino', de Alex Piperno, ganó el premio de los lectores de la Berlinale, concedido por el diario alemán 'Der Tagesspiegel'.

El filme, una historia que se desarrolla en tres lugares distantes de un mundo entrelazado por las redes, recibió la máxima votación de este galardón, uno de los más arraigados entre los que entregan los jurados independientes que siguen el festival.

Asimismo premiado, por partida doble, fue el director iraní Mohammad Rasoulof, inhabilitado para rodar en su país y quien no pudo asistir al festival por negarle Teherán el permiso para viajar.

Su película, 'There is no Evil', recibió el Premio del Jurado Ecuménico. El filme de Rasoulof, uno de los 18 incluidas en la sección oficial, recibió además el premio de la Asociación Alemana de Cines de Arte, 'Gilde'.

La entrega de premios de los jurados independientes precede a la gala de los galardones oficiales del jurado presidido por el actor británico Jeremy Irons, que tendrá lugar esta noche en el Berlinale Palast.

PREMIOS AL CINE JUVENIL Y LGTB PARA LATINOAMÉRICA

Ya ayer se premiaron los filmes de la sección Generation14plus, dedicada al público juvenil. El Gran Premio del Jurado para el mejor largometraje fue para la brasileña 'Meu nome é Bagdá', de Caru Alves de Souza.

El viernes tuvo lugar también la ceremonia de los Teddy, destinados al cine de temática LGTB, donde la argentina 'Playback. Ensayo de una despedida' (2019), de Agustina Comedi, ganó el correspondiente al mejor cortometraje. El premio al mejor largometraje fue para la alemana 'Futur Drei', de Faraz Shariat, proyectada en la sección Panorama.

El Premio Especial del Jurado de los Teddys fue para la película de la sección oficial a competición 'Rizi' (2020), del malayo-taiwanés Tsai Ming-Liang.

Asimismo el viernes se entregaron los premios de la Federación de la Crítica Internacional, FIPRESCI. La alemana 'Undine', de Christian Petzold ganó el de la sección oficial; en el apartado 'Encounters', dedicado a nuevos lenguajes en el cine, se impuso la portuguesa 'A metamorfose dos pássaros', de Catarina Vasconcelos.

El premio Amnistía Internacional fue para 'Welcome to Chechnya', un documental sobre el activismo por los derechos del colectivo LGTB en Chechenia, dirigido por el estadounidense David France y exhibido en la sección Panorama. EFE