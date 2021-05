'Vacío', de Fonsi y Rauw Alejandro, regresa al primer puesto de Billboard

San Juan, 6 may (EFE).- 'Vacío', tema en el que colaboran los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Rauw Alejandro, regresó nuevamente al primer puesto de la lista 'Latin Pop Airplay' de la revista Billboard.

La canción se mantiene, además, en el Top 10 del 'Latin Airplay' de Billboard y su video musical registra más de 26 millones de vistas en YouTube, destacaron los representantes de Fonsi en un comunicado de prensa difundido este jueves.

Desde su lanzamiento, 'Vacío', compuesta por Fonsi, Rauw Alejandro, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Omar Alfanno, se ha convertido en tendencia y registra más de 60 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales.

'Vacío', igualmente, será uno de los sencillos incluidos en la próxima producción discográfica de Fonsi, en la que se encuentra trabajando actualmente y que planea lanzar este año.

El tema 'Vacío' está inspirado en 'A puro dolor', uno de los mayores éxitos del año 2000, escrita por Alfanno e interpretada por el grupo puertorriqueño Son By Four.

'Estaba en mi casa, como compongo siempre, con mi guitarra, y me di cuenta de que los acordes sonaban como 'A puro dolor'', detalló Fonsi en una entrevista con Efe.

'Traté de irme por otro lado, pero siempre regresaba al mismo lugar. Al final me entregué y decidí que, en vez de pelear con lo que estaba saliendo, debía incorporarlo', detalló Fonsi, ganador de cinco premios Grammy Latino.

Al continuar con el proceso de composición, Fonsi reconoció que 'le faltaba frescura y Rauw resultó el artista perfecto para ponerle el 'flow''.

'Yo no soy de pensar demasiado sobre una colaboración o de buscar a alguien por su trayectoria o un estilo en particular. En eso soy muy orgánico y el resultado me encantó', reveló Fonsi.

El artista, por otra parte, será uno de los anfitriones de la gala 'Latin Grammy Celebra Ellas y Su Música', que se llevará a cabo este domingo. EFE