VENEZUELA CRISIS

Bogotá, 13 sep (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, negó este viernes conocer a los dos presuntos criminales colombianos de la banda Los Rastrojos con los que aparece en fotos y aseguró que mucha gente le pide instantáneas y es imposible saber con quién se las toma.

En una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, la primera que hace desde que estalló la polémica, explicó que cuando cruzó a Colombia el 22 de febrero para acudir a un concierto benéfico en la ciudad fronteriza de Cúcuta se tomó "cientos" de fotografías.

"Fueron cientos de fotos ese día y luego de que llegamos al concierto, miles. Difícil discriminar quién pide una foto", explicó Guaidó que celebró que esas dos personas hayan sido detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

El líder político venezolano dijo no saber exactamente lo que sucedía el día que cruzó la frontera.

"No tengo conocimiento de lo que sucedía el día del paso del lado colombiano, pero sí tengo claro que aquel día atravesamos no menos de once bloqueos de lado venezolano, había intersección de colectivos", detalló en referencia a los grupos armados de civiles defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

Al parecer esas fotos fueron tomadas el pasado 22 de febrero, día en que Guaidó atravesó por tierra y corriendo la frontera para llegar a Cúcuta, donde se celebraba un multitudinario concierto por Venezuela y desde donde al día siguiente encabezó el fallido intento de entrar a su país encabezando una caravana de ayuda humanitaria.

Guaidó aseguró que las fotos publicadas por el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, son para crear una cortina de humo y tratar de desviar el tema que realmente se vive en Venezuela, como es la falta de alimentos, medicinas y el éxodo de casi 4 millones de ciudadanos.

Cabello reveló esas imágenes y acusó Guaidó de estar vinculado a miembros del grupo criminal colombiano "Los Rastrojos".

"Los Rastrojos" es una banda criminal heredera de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y está dedicada al narcotráfico y el contrabando, principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela en la zona que circunda Cúcuta.

La denuncia sobre los personajes de las polémicas fotografías las hizo también en Colombia el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, que en su cuenta de Twitter publicó sendas imágenes de Guaidó con dos personas que identificó como Albeiro Lobo Quintero, alias "Brother", y Jhon Jairo Durán, alias "Menor".

Durán fue detenido junto a Gerson Gregorio Rosario Aquino, alias "Torombolo", el pasado 18 de junio en Colombia tras huir de un tiroteo en el que murieron al menos 12 personas.

Según fuentes de la Policía citadas por el diario El Tiempo, Lobo Quintero era el presunto cabecilla financiero de "Los Rastrojos".

En la entrevista con Blu Radio Guaidó respondió al senador de izquierdas y líder opositor colombiano Gustavo Petro, quien en su Twitter le preguntó si era consciente de sus aliados en la frontera.

"Nuestros aliados en la frontera son los ciudadanos que están siendo azotados por la emergencia migratoria compleja. Nuestros aliados son el presidente (Iván) Duque y el canciller (Carlos) Holmes (Trujillo)", reiteró Guaidó, a quien Colombia reconoce como presidente interino.

Agregó que ya está trabajando con Colombia de manera conjunta para intercambiar información para combatir grupos armados ilegales para lo cual se utilizará tecnología satelital.

"Debemos trabajar en conjunto para acabar con esas bandas de narcoterroristas que son amparadas por el régimen de Maduro", insistió.

Dijo que el Gobierno de Maduro protege a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las FARC, entre ellos a alias "Ivan Márquez" y "Jesús Santrich", que anunciaron el pasado 29 de agosto que vuelven a las armas.

"También sabemos que el régimen de Maduro está amparando a Iván Márquez y a Jesús Santrich. Tenemos que unir fuerzas para atacar a los narcoterroristas", apostilló.

Por último, Guaidó destacó que se haya avanzado en la Organización de Estados Americanos (OEA) la incorporación de Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

El miércoles pasado doce países del continente americano dieron un primer paso en la activación del TIAR al considerar que la "crisis" en Venezuela representa "una clara amenaza a la paz y la seguridad" en la región.

Las doce naciones acordaron convocar una reunión de los ministros de Exteriores de las naciones firmantes del TIAR para que, en la segunda quincena de septiembre, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, decidan qué medidas tomar con respecto a Venezuela. EFE