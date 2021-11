Verstappen: 'Intentaré hacerlo lo mejor posible y ya veremos dónde acabamos'

Redacción Deportes, 30 nov (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) declaró este martes, en la semana del Gran Premio de Arabia Saudí, penúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno, que en lo que queda de campeonato intentará 'hacerlo lo mejor posible' y que ya verá dónde acaba.

Verstappen lidera el campeonato con 351,5 puntos, ocho más que el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que ha reducido su desventaja al ganar por delante del neerlandés los dos últimos grandes premios, Brasil y Qatar.

'He conducido en el circuito en el simulador y parece una pista muy rápida, así que no hay margen de error. Por supuesto, siempre habrá un poco de dudas, ya que aún no hemos pilotado en la pista. Va a ser interesante y estoy deseando que llegue este desafío. Ha sido divertido volver a ir a circuitos diferentes este año', afirma en declaraciones que difunde el equipo Red Bull Racing.

Sobre las dos últimas carreras de la temporada, Arabia Saudí y Abu Dabi, Verstappen dijo: 'Me siento tranquilo. Sé que siempre intentaré hacerlo lo mejor posible y ya veremos dónde acabamos'.

'Todavía no hay nada decidido y todos estamos preparados para el reto. Todavía quedan carreras por delante y vamos a darlo todo, eso seguro. Va a ser un final de temporada emocionante', precisó.

Al hacer balance del pasado Gran Premio de Qatar, Verstappen dijo: 'No fue ni demasiado malo ni demasiado bueno. Me sorprendieron positivamente las posibilidades de adelantamiento que había. La salida fue buena y necesaria, por supuesto, después de la penalización. Todavía nos faltaba un poco de ritmo en comparación con Mercedes, así que veremos cómo nos va este fin de semana. El circuito de Qatar fue sin duda uno de mis favoritos. Fue muy divertido de conducir'. EFE

sab