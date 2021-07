Verstappen: Tercero no es lo que queríamos, pero intentaremos sacar lo máximo

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, que este domingo arrancará tercero en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del campeonato, manifestó en el Hungaroring que ese puesto 'no es el que' querían, pero que están 'ahí arriba' y que intentarán 'sacar lo máximo' en carrera.

'Durante todo el fin de semana hemos ido un poco por detrás y en la calificación ha sido lo mismo', explicó la joven estrella neerlandesa, de 23 años, que lidera el Mundial con 185 puntos; ocho más que el séptuple campeón británico Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá primero este domingo en Hungría.

'Fui un poco hacia atrás en mi vuelta de la Q3 (tercera ronda de la calificación) en comparación con la de la Q2 y simplemente no tuve el mismo agarre, por algún motivo', afirmó Verstappen, quince veces ganador en Fórmula Uno, cinco de ellas este año.

'No sé si lo de la falta de agarre estuvo relacionado con la pista o con los neumáticos, pero el equilibrio estaba algo fuera de lugar para poder apretar en todas las zonas de la pista; porque aquí las curvas van todas enlazadas una detrás de otra, por lo que si no haces del todo bien una curva, la siguiente tampoco la vas a clavar', manifestó el líder del Mundial.

'Perdí un poco de tiempo de vuelta en el último intento, pero incluso con una vuelta más rápida y un equilibrio ligeramente mejor, no creo que hubiéramos estado en la 'pole'. El tercer puesto no es donde queremos estar y no podemos estar contentos con eso; pero aun así, seguimos ahí arriba con 'Checo' (Pérez, su compañero mexicano) a mi lado, así que veremos qué podemos hacer en la carrera' dijo.

'También averiguaremos si empezar con neumáticos blandos es una buena estrategia, ya que va a hacer mucho calor. El neumático más blando no durará tanto como el medio, pero tal vez nos ayude a salir bien y al principio de la carrera', opinó 'Mad Max'.

'La salida aquí es muy importante, así que lo intentaremos hacer bien y lucharemos por sacar lo mejor posible de la carrera', opinó el líder del Mundial este sábado después de la calificación del Hungaroring. EFE

arh