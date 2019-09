Vettel: 'Cuando salí de boxes, me faltaba potencia en el coche'

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel explicó que su abandono en el Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno, cuando rodaba en segunda posición, se debió a la pérdida de potencia de su Ferrari.

'Cuando salí de box no tenía MGU-K', comentó 'Seb' acerca de la avería que le frenó en la vuelta 28, tras su parada.

'Me faltaba potencia en el coche. Hicimos media vuelta, me sentía bien por los neumáticos pero ya perdía 3 segundos y luego me dijeron que parara el coche', señaló el tetracampeón del mundo, quien se marchó de vacío de Sochi tras haber triunfado en el anterior Gran Premio, en Singapur.

Preguntado por su polémico adelantamiento al monegasco Charles Leclerc, su compañero en Ferrari, en la primera vuelta de la carrera y por su negativa a devolverle la posición cuando se lo pidieron por la radio, afirmó: 'No quiero realmente hablar de eso. Cumplí lo acordado. Es una auténtica pena, porque teníamos una buena oportunidad de hacer doblete. Un coche no ha terminado. El otro fue tercero. No es lo que queríamos'.

Leclerc contradijo a su compañero por radio.

El monegasco reveló que el plan era que Sebastian Vettel aprovechase su rebufo para adelantar al británico Lewis Hamilton (Mercedes) pero que debía respetar que Leclerc tenía la 'pole' y dejarle esa posición.

Finalmente, Ferrari devolvió a Leclerc al primer puesto a través de la estrategia. Justo después se produjo la avería en el MGU-K (elemento de la unidad de potencia) de su monoplaza. EFE