Viernes, 20 de septiembre de 2019 (18.00 GMT)

CRISIS CLIMÁTICA

Miles de jóvenes lideran protesta mundial contra el cambio climático

Madrid (EFE).- Miles de jóvenes lideran este viernes decenas de manifestaciones en todo el mundo para alertar del cambio climático y exigir a los Gobiernos acciones concretas en defensa del planeta. La protesta principal tiene lugar en Nueva York y cuenta con la presencia de la activista sueca Greta Thunberg, inspiradora del movimiento "Los Viernes para el Futuro". A lo largo del día se han producido también manifestaciones multitudinarias en ciudades como París, Bruselas, Londres, Sídney, Bangkok, Manila o Singapur, donde los estudiantes reclamaron medidas para frenar el calentamiento global en vísperas de la cumbre climática que comienza el lunes en Naciones Unidas.

Alemania responde al clamor climático con un plan de 54.000 millones de euros

Berlín (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, anunció este viernes un plan de choque contra el calentamiento global de 54.000 millones de euros para los próximos cuatro años mientras cientos de miles de personas protestaban en decenas de ciudades de Alemania por la inacción ante la emergencia climática. Las emisiones de CO2 serán grabadas con una nueva tasa. Los combustibles para vehículos y calefacción se encarecerán. También los billetes de avión. A cambio bajará el precio de viajar en tren y se promoverán la energía eólica y la solar con ayudas e incentivos.

Greenpeace exige a la ONU "medidas vinculantes" para reducir las emisiones

Nueva York (EFE).- Para la organización ecologista Greenpeace la Cumbre del Clima de la ONU solo será un éxito si un "grupo de países interviene y anuncia que va a tomar medidas vinculantes para reducir la emisiones al nivel y ritmo necesarios" para revertir la crisis climática. Así lo considera la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, quien en una entrevista con Efe cita como ejemplos la promesa de no construir ninguna planta de producción de energía que emplee carbón o que se corten los subsidios a los combustibles fósiles.

YEMEN CONFLICTO

Trump anuncia sanciones contra el banco nacional de Irán

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy sanciones "al mayor nivel" contra el banco nacional de Irán, tras los ataques del pasado sábado contra refinerías en Arabia Saudí, que Riad atribuye a Teherán. El mandatario dijo a la prensa en el Despacho Oval que estas sanciones golpean "directamente a lo más alto" y explicó que esa entidad actúa como banco central iraní. Trump planea también examinar este viernes varias opciones militares contra Irán, pero sigue reticente a autorizar una intervención a gran escala como castigo por los ataques contra las refinerías saudíes.

Irán mezcla tono conciliador y amenazador a la espera de la decisión de EEUU

Teherán (EFE).- Las autoridades iraníes declararon este viernes que no quieren una guerra, pero responderán con todos los medios a su alcance en caso de un ataque, mientras esperan la decisión de Estados Unidos sobre el tipo de acción que tomará contra Irán. El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, aseguró que no es Irán el que quiere entrar en un conflicto, sino que son los aliados de Washington en la región -Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos- los que "parecen desear combatir a Irán".

EEUU CHINA

Trump no prevé acuerdo comercial "completo" con China antes de final de 2020

Washington, 20 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que busca un "acuerdo comercial completo" con China, y "no uno parcial", pero indicó que no cree que pueda lograrlo "antes de las elecciones" de 2020 en EE.UU. En una rueda de prensa con el primer ministro australiano, Scott Morrison, Trump subrayó que no cree que sea posible llegar a un pacto comercial con Pekín "antes de las elecciones" de noviembre del próximo año.

ARGENTINA CORRUPCIÓN

Envían a juicio a Cristina Fernández por causa de millonarios sobornos

Buenos Aires (EFE).- Un juez argentino envió este viernes a juicio a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y al resto de imputados de la conocida como "causa de los cuadernos", en la que se investiga si la actual candidata a la vicepresidencia encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios de su Gobierno. Según informaron fuentes jurídicas a Efe, el magistrado Claudio Bonadio decidió clausurar la instrucción y elevar a juicio el caso, en el que Fernández -senadora desde 2017- está acusada de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y cohecho pasivo.

CUBA EEUU

Cuba denuncia más de 4.000 millones anuales en pérdidas por embargo de EE.UU.

La Habana (EFE).- Cuba registró más de 4.000 millones de dólares en pérdidas en un solo año como consecuencia del embargo financiero y comercial que le aplica Estados Unidos, según los cálculos del Gobierno divulgados este viernes en La Habana por su canciller, Bruno Rodríguez. El daño a la economía cubana ascendió concretamente a 4.343 millones de dólares entre abril de 2018 y marzo de 2019, período que no recoge el más reciente endurecimiento del embargo con nuevas medidas de la Administración de Donald Trump desde abril, informó el Ministro de Exteriores en una rueda de prensa.

BREXIT UE

CE recalca que la cuestión irlandesa debe resolverse en el pacto del "brexit"

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea (CE) insistió hoy en que la solución para evitar una frontera física en Irlanda tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) debe incluirse en el pacto del "brexit", aunque dijo estar "abierta" a examinar propuestas alternativas a la salvaguarda que rechaza Londres. El Ejecutivo comunitario se expresó en ese sentido tras la reunión que mantuvieron este viernes en Bruselas el negociador de la UE para el "brexit", Michel Barnier, y el ministro británico para la retirada del club comunitario, Stephen Barclay, celebrada cuando queda poco más de un mes para el 31 de octubre, la fecha prevista de la marcha.

ISRAEL GOBIERNO

Todos los escenarios abiertos para la formación de un Gobierno en Israel

Jerusalén (EFE).- El partido derechista Likud ha dejado de ser el más votado en Israel pero su líder, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, busca fórmulas para mantenerse en el cargo, mientras su rival Beni Gantz, jefe de la coalición centrista Azul y Blanco (la fuerza más votada en los comicios del pasado día 17), exige ser el que encabece un Gobierno de unidad para romper el bloqueo político. La publicación este viernes de los resultados finales de los comicios, a falta de algunas revisiones, confirma la complicada situación a la que se enfrenta Israel y que tiene su primer examen el domingo, cuando el presidente del Estado, Reuvén Rivlin, comience las consultas para designar un candidato encargado de desbloquear la situación.

RUSIA OPOSICIÓN

Justicia rusa da marcha atrás en polémico caso del actor condenado a cárcel

Moscú (EFE).- La Justicia rusa cedió hoy ante la ola de indignación popular desatada tras la condena a 3,5 años de cárcel del joven actor Pável Ustínov, acusado de violencia contra un guardia nacional, y dejó al intérprete en libertad condicional hasta una nueva resolución judicial, que se espera la semana que viene. El Tribunal de Moscú conmutó a petición de la Fiscalía General la pena de prisión dictada contra Ustínov este lunes a una prohibición de salir del país en espera de una revisión de la condena, que tendrá lugar el día 26.

CRISIS MIGRATORIA

La llegada de casi 2.300 migrantes a islas griegas esta semana satura centros

Atenas (EFE).- La llegada de casi 2.300 migrantes a las islas griegas del Egeo desde el lunes ha saturado los centros de acogida hasta el punto de que el de Moria, en Lesbos, se ha negado este viernes a acoger a más personas. La dirección de Moria informó a la fiscalía de que el centro está tan abarrotado que resulta imposible encontrar espacio para las 408 personas que llegaron a la isla en las últimas 24 horas. EFE