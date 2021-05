Von der Leyen avisa de que esta década es 'crucial' para la transición verde

Bruselas, 31 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, advirtió este lunes de que la década actual es 'crucial' para alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, para que el planeta emita solo el CO2 que puede absorber, y pidió que todos los países inviertan en la transición verde.

'Aunque faltan treinta años para la meta, la carrera empieza ahora. La década de los años veinte es crucial y por eso Europa se ha comprometido a reducir sus emisiones en al menos un 55 % para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Nuestros objetivos ahora están escritos en la primera Ley Climática de Europa', declaró la política alemana durante su intervención en una cumbre medioambiental.

Von der Leyen participó en la cumbre P4G, 'Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030' (Trabajando Juntos por el Crecimiento Verde y los Objetivos Globales 2030) que organiza Corea del Sur.

El mes pasado, los colegisladores de la Unión Europea (Eurocámara y Estados miembros) alcanzaron un acuerdo para establecer por ley una UE climáticamente neutra en 2050 y un objetivo de reducción neta de emisiones de 'al menos el 55%' para 2030.

'Europa hará su parte, pero la razón por la que hoy estamos aquí es que todos necesitamos hacer nuestra parte', comentó la exministra germana.

Así, dijo que en la COP26 que se celebrará en Glasgow (Reino Unido) el próximo noviembre 'debemos mostrar que hemos entendido esto: grande o pequeño, en desarrollo o desarrollado, todos debemos invertir en una transición verde y adaptarnos a los cambios venideros en nuestro clima'.

'Es una cuestión de interés propio, de interés mutuo y de interés colectivo', aseveró.

Insistió en que su esperanza para la COP26 es ver que más países se comprometan con la neutralidad climática para 2050 'e incluso más importante, que veamos más planes concretos sobre cómo llegar allí'.

En ese sentido, recordó que la Comisión Europea tiene previsto presentar una batería de propuestas legislativas en julio que detallará las políticas comunitarias para reducir las emisiones en al menos un 55 % para 2030.

'Por supuesto, todos partimos de diferentes lugares y tenemos diferentes geografías y diferentes necesidades financieras, pero esto también es cierto dentro de Europa, así que tenemos que superar estos obstáculos. En este largo viaje, todos tendremos que aprender los unos de los otros y Europa está preparada para liderar y siempre lista para compartir nuestras ideas y estrategias sobre acción climática', indicó.

Reconoció que el cambio 'nunca es fácil', pero aseguró que la UE se ha comprometido con la transición ecológica porque 'la humanidad no puede esperar más'.

'Y tenemos que hacer esto juntos', avisó, para recalcar a continuación que 'cuanto más nos asociemos para el crecimiento verde, más rápido y fácil será para todos'.

'Los próximos seis meses son cruciales para la salud y el bienestar de nuestra población y planeta. Trabajemos juntos. Podéis contar con Europa', concluyó. EFE

