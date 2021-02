Yonhy Lescano lidera los sondeos presidenciales en Perú tras revés de Forsyth

Lima, 28 feb (EFE).- El excongresista Yonhy Lescano, del partido Acción Popular (AP, centro), escaló al primer lugar de las preferencias para los comicios presidenciales en Perú, seguido muy de cerca por la izquierdista Verónica Mendoza, tras el revés sufrido por el exfutbolista George Forsyth, el gran favorito hasta hace unas semanas.

Según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y publicada este domingo por el diario La República, Lescano y Mendoza disputan ahora el primer lugar en la intención de voto para los comicios de abril, con un 11,3 % y un 8,9 % de apoyo, respectivamente.

Mientras el candidato del partido Victoria Nacional, el exfutbolista y exalcalde George Forsyth, que figuraba como gran favorito en las últimas encuestas, aparece en un empate técnico por la tercera posición con la aspirante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El sondeo confirmó, sin embargo, que se mantiene la indecisión entre los peruanos, pues el 31 % de los ciudadanos afirma que aún no tiene preferencia por ninguno de los candidatos presidenciales de los comicios que se celebrarán el próximo 11 de abril.

BRUSCA CAÍDA DE FORSYTH

La encuesta ratificó la caída sostenida en los últimos meses de Forsyth, quien llegó a conquistar hasta el 20 % de la intención de voto del electorado en octubre pasado.

Esta vez, el hijo del diplomático y exlegislador Harold Forsyth recibió apenas un 8,1 % de respaldo, el mismo que Fujimori y apenas cinco puntos porcentuales por encima del ultraderechista Rafael López Aliaga (7,6 %).

El exalcalde del distrito La Victoria atribuye su brusco descenso a la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) de excluirlo de la carrera a la Presidencia por omitir información sobre sus ingresos en la hoja de vida obligatoria que deben presentar los postulantes.

La medida fue ratificada esta semana por el mismo organismo, pero Forsyth anunció que entablará una demanda penal contra el JEE y presentará una nueva apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que confía que fallará a su favor.

El juzgado de primera instancia también excluyó esta semana al candidato del partido Renovación Popular, López Aliaga, por haber declarado que, si llegaba a ser presidente, donaría todo su sueldo a 'organizaciones caritativas', aunque la decisión todavía es apelable ante el JNE.

SIGUE LA INDECISIÓN

Después del grupo de candidatos con mayores opciones en este momento, los ciudadanos mencionaron al legislador Daniel Urresti, con un 4,8 % de apoyo; el economista Hernando de Soto, con un 4,2 %; el empresario César Acuña, con un 3,8 % y el aspirante del Partido Morado, Julio Guzmán, con un 3,1 %.

En la cola de las preferencias electorales se sitúan el expresidente Ollanta Humala, con un 2,4 %; el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con un 2,4 %; y el expresidente del Congreso Daniel Salaverry, con un 2,2 %.

Además, el sondeo reveló que casi un tercio de la población aún no tiene un candidato preferido y, de ese grupo, la mayoría aseguró que no votaría por ninguno de los postulantes (17,6 %), mientras que otros indicaron que no saben por quién votar (10,3 %), que dejaran su sufragio en blanco (2,5 %) o que no piensan acudir a los centros de votación (0,2 %).

Según su ficha técnica, el IEP encuestó a la población entre los días 19 y 23 de febrero y su trabajo tiene un margen de error de 2,8 %. EFE