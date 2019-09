Zidane expresa preocupación por oleada de robos: 'Lo vivimos fatal'

Madrid, 30 sep (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, es una de las víctimas de la oleada de robos en casa de profesionales del deporte mientras compiten y tras ser Casemiro el último afectado durante el derbi madrileño, confesó que lo viven 'fatal'.

Casemiro sufrió mientras jugaba el derbi del Wanda Metropolitano el robo en su domicilio estando su mujer y su hija dentro de la casa. Zidane ha tratado el tema con su jugador, afectado por el gran susto que encaró nada más enterarse a la conclusión del partido.

'Lo vivimos fatal pero no solo por mis jugadores, en cada persona, cuando pasa eso son cosas que no son agradables y el otro día le pasó a Casemiro, por suerte no ha pasado nada y es lo importante. Son cosas materiales. Espero que no vuelve a pasar para ninguno. Son cosas que no son buenas', admitió Zidane en rueda de prensa.

El técnico, que también fue víctima de robo en su domicilio recientemente, se apoya en el diálogo para recuperar a sus jugadores. 'Lo que podemos hacer es hablar con el jugador, que esté tranquilo y sobre todo su familia, del resto no podemos hacer nada. Solo hablar con él. Lo bueno es que no ha pasado nada, que es más importante que lo material'. EFE