$!﻿Jacqueline Malagón: “Me niego a que baje el nivel para el ingreso a la docencia”

Santo Domingo. Antes del movimiento por el 4% existió el Plan Decenal. Entre otros muchos proyectos, éste tuvo una repercusión social importante. Era ambicioso, estaba apoyado por organismos internacionales, pensado a mediano y largo plazo y alertaba, no con alarmismo pero sí de manera bastante explícita, de lo que nos venía encima si las cosas en la escuela dominicana no mejoraban.

Después hay hogares con los padres que se han casado varias veces. Hay niños de diferentes padres y estos niños, a mi entender, muchos de ellos, reflejan el dolor o sufrimiento de sus vidas en su mirada. Cuando encuentran a un maestro que siente la vocación de formar esos niños, llegan a amarlo, y llegar a amarlos es identificarse con el problema de cada uno. Y ese niño que viene de un hogar realmente roto, a veces no saben quiénes son sus padres, a veces encuentran un maestro o maestra que abre los brazos y lo valora, que lo direcciona y al mismo tiempo enseña. Entonces si no hay ese tipo, y yo creo que los que están en el grupo que no son trabajables, caen en la categoría de que no pueden hacer nada de esto en el aula.

¿Por qué yo hablo de amor a estos niños? Sobre todo, en escuelas públicas, aunque no se limite a ellas. La familia dominicana es una familia muy disruptiva hay un por ciento altísimo de hogares uniparentales. En estos hogares la madre generalmente es la que tiene a su cargo a los niños. No siempre son los niños de un hombre, son a veces de varios hombres. Muchas veces han sido adolescentes que han salido embarazadas. Tienen su vida tronchada.... pero mandan a los niños a la escuela.

Yo señalo como el mayor problema, el maestro. Te diré por qué. Dos vertientes, una es que las evaluaciones de desempeño que hemos hecho, arrojan entre un 2% y 9% de maestros de gran calidad. Un 20% más o menos de maestros buenos y luego están los maestros que yo llamo trabajables. Son personas que en servicio se pueden capacitar y lograr que mejoren su trabajo, pero la prueba arrojaba un resultado para veinte mil y tantos profesores eran altamente insatisfactorio. Esos no se pueden trabajar, porque no tienen material para poder asimilar nuevas estrategias de enseñanzas para que los niños aprendan. Mi problema es que los niños aprendan, no que el maestro enseñe. Mi problema es que la enseñanza del maestro haga posible que el niño aprenda y para hacer posible que el niño aprenda hay varios elementos. Que son indispensables, desde mi experiencia de sólo 60 años.





¿Usted apoyó el 4%?

¿Que si lo apoyé? ¿Quién fue que dejó la ley? La ley del 4% era la ley de nuestro paso por el ministerio, pero no es la Ley de Jacqueline Malagón, es la ley de treinta personas que representaban partidos políticos, iglesias, universidades, padres, ONG.



¿Ahora defendería como se está aplicando?

No, no la defendería, sino que le diría que se aumentara. No estoy en desacuerdo con el programa de construcción de escuelas. Indiscutiblemente, tener mil escuelas nuevas es algo que atrae al niño a un ambiente más propicio para el aprendizaje, las canchas los comedores, etc. La jornada escolar extendida, de lo que quiero hablar.

No estoy en desacuerdo, pero dije hace varios años que la prioridad en la educación tenía que ser la formación del docente y eso lo dije antes de noviembre de 2017 cuando se hizo la evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño, confirmó lo que he dicho. 2.9% son profesores excelentes y de esos profesores los niños aprenden y son las mejores escuelas, con buenos rendimientos. Ahora, con los maestros que no caen en esas categorías...



¿Deben salir de la carrera docente?

Te diré lo que yo haría: hoy los cancelo y mañana los recontrato. ¿Si no tengo tantos maestros para sustituirlos? ¿Qué hago? Cuál es el problema del inicio de este año. ¿Cuántos pasaron el concurso? ¿Cuatro mil trescientos? La señora Guante hablaba de que se están cogiendo diez mil maestros de los que participaban.



¿Aunque no pasaron la prueba?

No aprobaron, pero tampoco podemos dejar un aula sin maestro. ¿A quién enviaremos? ¡Hay que enviar a alguien! Entonces, el menos dañino debe ser el que no aprobó, pero por lo menos pasó por un aula de una escuela de pedagogía. No me puedo oponer a que se lleven esos maestros. Pero me da pena que tengamos que llevarlos.



Piden que se baje el nivel, también entre los médicos...

Yo me niego a que se baje el nivel para el ingreso a la carrera docente. Me niego absolutamente. Prefiero coger de los que tienen lo más cercano a la nota mínima. Y estoy hablando de la nota mínima, lo más cercano.

¿Estás enterada de las pruebas de nuestros estudiantes? ¿Sabías que somos el último lugar en SERCE (Segunda Evaluación Regional de la Calidad Educativa)? Eso nació en Chile y tiene que ver con la UNESCO. Sacamos el último lugar, dos años después viene TERCE (Tercera Evaluación Regional de la Calidad Educativa) quedamos en último lugar. ¿Cuál fue el consuelo entre SERCE y TERCE? Fue que la brecha en el SERCE entre República Dominicana y el país penúltimo, se cerró un poquito. O sea, que con relación al penúltimo, habíamos mejorado. Eso para mi no es consuelo. Luego entramos en PISA en lenguajes y matemáticas, niños compitiendo con Shanghai, Japón, Finlandia, lo mejor del mundo. Fuimos de los últimos en América Latina. Sigo opinando que no debemos participar en PISA, porque si sabemos que vamos a quedar en últimos lugares... ¿para qué lo hacemos?

Hay dos pruebas internacionales más. También deprimentes. Una de ellas es la prueba de competencias Cívicas y Ciudadanas. Cuatro mil niños de catorce años hablaron sobre la corrupción, el gobierno, el congreso, sobre el presidente... ¡cómo contestaron en esa prueba internacional! Es un horror lo que dijeron. Cuarenta, cincuenta, sesenta por ciento. ¿La corrupción? “Cuando yo vaya a un puesto público, haré lo mismo. En este país no se castiga a nadie, voy a llevar a toda mi familia. Voy a coger las comisiones que me den. Todo eso te lo aprueban.” Y otra prueba que no es de preuniversitaria es la prueba de Matemáticas, a estudiantes universitarios. El 4% aprobó la prueba de matemáticas.



El curso ha comenzado con cuatro mil maestros que pasaron la prueba y siete mil que no.

¿Qué va a hacer el ministro? No sé, tiene varias opciones, o nombra, como dijo la señora Guante. Escoger diez mil de los mejores, ingresarlos al sistema, o esos siete mil que nos faltan, cogerlos de esos pero hacerlos por contrato. Por contrato significa que son eventual, sujetos a su desempeño y demás. No sé si hay otra opción.



¿Cuál debe ser la postura de la ADP ante esta situación?

Cuando la señora Guante fue declarada ganadora en el sindicato, yo escuche su aceptación de la presidencia del sindicado y me encantó. Porque dijo, aunque yo soy dirigente política yo vengo a este cargo como maestra. Yo no si eso ha primado en su quehacer porque no he estado tan de cerca con su día a día. Necesitamos de quince a veinte años, para formar nuevos maestros.



Se necesitan maestros excelentes en todos los niveles. También en la universidad.

En todos los niveles y para eso es que necesitamos los quince años. El mismo Julio Sánchez, rector del ISFODOSU me dice “vamos a pensar en dieciocho o veinte”. Y es que se necesita una generación para formar un nuevo maestro. Se ha perdido un tiempo terrible.