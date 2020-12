$!El peligro de un baño con agua sucia

SANTO DOMINGO. Desde que caen “dos gotas de agua”, en la Autopista Duarte, por el kilómetro 13, casi la mitad de la vía se convierte en una laguna por deficiencia en el drenaje. Aunque es una vía de mucha circulación las autoridades, tanto del Distrito Nacional como de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo(CAASD), responsable del drenaje pluvial, no hacen algo para resolver el problema. Por lo menos la acera queda libre para los transeúntes siempre y cuando el aguacero no sea muy copioso, pero no deja de afectarle cada vez que uno de los vehículos circule a cierta velocidad y le de un baño de agua sucia como muchas veces ha ocurrido.