$!En la Lope cualquiera se rompe un pie

En un peligro para los peatones se ha convertido parte de la acera Este de la avenida Lope de Vega casi esquina Fantino Falco, en Naco, donde un árbol levantó el pavimento en el mismo centro. Aunque el árbol fue cortado para que no continuara dañando el lugar, no así las raíces, pero tampoco se acondiciona el lugar para que la gente pueda caminar sin tropezar.Son muchas las personas que han tropezado en el lugar y hasta han sufrido heridas en los pies al impactar la estructura de cemento que permanece levantada en el mismo trayecto del camino. En otras ocasiones “José Boquete” ha estado en el lugar, atendiendo denuncias de ciudadanos, pero los reclamos no han sido escuchados.