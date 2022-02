Ministro de Salud asegura eliminación de restricciones COVID-19 se tomó después de dos semanas de estudios

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, sostuvo este jueves que la decisión del presidente Luis Abinader de eliminar las restricciones por el COVID-19 se produce luego de dos semanas de estudios con el Gabinete de Salud y tras investigaciones recientes como la de la Universidad de Harvard.

“Estudios con el Gabinete de Salud y con investigaciones recientes como de la Universidad de Harvard que nos hizo un estudio… mira que interesante ese estudio (dice) que en los pacientes no vacunados tiene un 70 % ya de la parte de rebaño de contagio en forma natural y los que están vacunados principalmente con la tercera dosis tienen un 100 % de cobertura en este estudio con esa universidad”, indicó.

Rivera recordó que también ya se habían hecho los estudios de HeteroVacRD.

“Estas investigaciones hablan también de la más baja letalidad. Las cuatro olas que se le han presentado al presidente Abinader es lo siguiente: en 0.4 % la letalidad, aún aparece en 0.7 %, pero es incluyendo desde el inicio de la pandemia”, afirmó el ministro al tiempo de resaltar que la letalidad de ómicron es de 0.09 %.

El estudio HeteroVacRD fue presentado en diciembre pasado por el gobierno dominicano y revela que gracias a la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19, los anticuerpos aumentan hasta 40 veces más.

Rivera explicó que de acuerdo a la Ley General de Salud se declara que la epidemia cae cuando sea el último caso y hayan pasado 30 días.

“Estamos acorde con la Organización Mundial de Salud, estamos en espera de que el concepto de pandemia caiga a un concepto que se declare endémico y al declararse endémico, usted sabe que entra ya en un proceso más de una prueba más, de un tratamiento más como los otros procesos de influenza, procesos gripales e inmediatamente eso debe ir al catálogo de la Sisalril”, sostuvo.

Dijo que cuando se declare el COVID-19 endémico se deberá pasar la enfermedad como a otra de las tantas que hay dentro del sistema respiratorio.

Vacunación

El ministro de Salud Pública aclaró que el proceso de vacunación no se ha suspendido y que continuará tanto en adultos como en los niños de cinco a once años de edad.

“Algo que me preguntan desde anoche es si se suspendió la vacunación. No, no, todo sigue igual. Los centros de vacunación siguen, el ir casa por casa que nos permitan seguir recibiéndonos, todo el programa de vacunación sigue igual”, destacó Rivera en una entrevista en el programa Uno Más Uno, de Teleantillas Canal 2.

Anuncio

El presidente Luis Abinader anunció la noche de este miércoles al país que todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedaban suspendidas, y que en lo adeltaba le corresponde a cada ciudadano cuidarse con responsabilidad, pero sin restricciones.

“Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad”, expresó el mandatario.

Abinader dijo que se mantendrá y se seguirá invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación.

“Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro, además, que, a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad”, aseguró el presidente Abinader.