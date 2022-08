Jueza envía a prisión mujer con supuestos problemas mentales que mató a su hija

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a una mujer con supuestos problemas mentales acusada de matar a su hija de 10 años la pasada semana en el sector Villa Francisca del Distrito Nacional.

La jueza Kenya Romero motivó su decisión sobre que Diana Carolina Sención, de 33 años, representa un peligro para su otra hija de 7 años y de que hay que hacerle evaluaciones más profundas sobre su condición de salud que, según sus familiares y vecinos, la llevaron a cometer el crimen.

Según el defensor público que la representa, Freddy Díaz, sostuvo que la magistrada no tomó en cuenta la declaración de los parientes de Sención de que se harían cargo de ella, y de que en Najayo-Mujer, donde fue enviada la imputada, no hay las condiciones para reclusas especiales como la ella. Tampoco no valoró los informes médicos que presentaron de que era paciente del Padre Billini y el Moscoso Puello desde el 2017, dijo Díaz.

Adelantó que apelarán la medida de coerción.

Con los medicamentos que supuestamente toma la joven mujer, Carmen Luisa, dice que esta mató a la niña en una crisis que le dio a pesar de ser inyectada un día antes después de llevarla al médico. La menor Keiry Carolina habría sido ahorcada en la madrugada en presencia de su hermanita de 7 años, quien se escondió debajo de la cama en la casa en donde vivian las menores con su madre.