Ejecutivo introducirá modificaciones a Ley de la DNI

Esta semana será introducida una modificación a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

El funcionario indicó que la ley es un mandato de la Constitución, y su objetivo es organizar los sistemas de inteligencia nacional.

"Ya se está procediendo... se han celebrado dos reuniones, se creó una comisión de abogados integrada por cuatro, dos del Gobierno y dos de la Sociedad Dominicana de Diarios... yo espero que no pase de principios de esta semana que viene", dijo Peralta.

La información fue ofrecida por Peralta al ser entrevistado en el programa "Más Cerca", que se trasmite por Teleradio América, bajo la conducción de Anibelca Rosario y Marisol Mendoza.

Peralta indicó que luego de la introducción de la modificación a la ley de la DNI, esta propuesta sería presentada a la mesa de diálogo para la aprobación de los sectores que han objetado la misma.

Añadió además que asume la responsabilidad compartida, puesto a que el director de la DNI, trabajó con su equipo técnico este proyecto, y luego fue revisado por la Consultoría.

"Que no lo trabajó la Consultoría, pero que nosotros no renegamos del proyecto porque lo leímos y lo revisamos, que eso quede claro, que no le estamos sacando el cuerpo al proyecto", dijo.

