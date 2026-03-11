Arrestan a cuatro sospechosos de extorsión y fraude con tarjetas

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), arrestaron a cuatro personas, acusadas de extorsión y sustracción de tarjetas bancarias durante dos operativos simultáneos realizados en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

Se trata de Carlos Javier Padilla Espinal, acusado de amenazar a una víctima con divulgar videos de contenido íntimo y difamarla a través de redes sociales en cumplimiento de la orden de arresto número 604-2026-SAT-00095, vinculada al expediente NUC: 2026-AJ0009848.

Según las autoridades el operativo fue realizado en el sector Villa Faro, Santo Domingo Este, Padilla había comenzado las amenazas el 16 de enero de 2026, con el propósito de presionar a la afectada.

Robo de tarjetas bancarias

En un segundo operativo, agentes policiales detuvieron a Andry De Jesús Martínez Núñez, Gedalias Gerónimo Castillo y Julio César Montero dentro de una plaza comercial ubicada en la avenida Los Próceres, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con las autoridades, los tres fueron sorprendidos cuando presuntamente intentaban utilizar tarjetas de crédito y débito sustraídas a ciudadanos mediante la modalidad conocida como "cambiazo", una técnica utilizada para intercambiar tarjetas de usuarios en cajeros automáticos de distintas entidades bancarias.

Durante la intervención, los agentes ocuparon 16 tarjetas bancarias pertenecientes a ocho ciudadanos diferentes, las cuales presuntamente serían utilizadas para realizar transacciones fraudulentas.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.