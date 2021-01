$!Abogado de Andrés Bautista descalifica declaración ejecutivo de Odebrecht

El abogado Carlos Salcedo, de la defensa que representa al expresidente del Senado, Andrés Bautista García, informó que las declaraciones del testigo de Brasil, Mauricio Dantas Bezerra, carecen de relevancia porque no puede afirmar nada y que lo que testificó con relación al caso dice que lo escuchó a otras personas.

Además, Salcedo expresó que si el Ministerio Público quería traer de Brasil testigos de relevancia debió citar a los delatores que hicieron la denuncia de fraude de Odebrecht, “pero ellos no van a venir al país, porque fueron recompensados, vergonzosamente premiados, porque les condonaron sus penas y recibieron pagos de dinero en efectivo para que hicieran esas declaraciones acomodadas”.

Según el abogado, no habrá forma de que le puedan probar que el exsenador Bautista recibió soborno y dijo que está preparado para justificar cada peso de su representado.

“Él testigo Bezerra está declarando ante los jueces de un asunto que ni conoce, sus declaraciones antes las preguntas formuladas es solo decir que escuchó a alguien, pero no tiene ninguna información de manera directa. Él no es testigo de nada, no realiza ningún aporte a la información de este caso”, dijo Salcedo.

Este lunes 11 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, continúa el juicio con la segunda parte de las declaraciones del testigo del Ministerio Público.