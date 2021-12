$!Abogado intima a esposa de Jean Alain por supuesto agravio a implicado en caso Larva

Nicky Minaya, abogado de uno de los implicados en el caso de corrupción Larva intimó la tarde de este miércoles a la esposa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, María Isabel Pérez, luego de que esta denunciara que cinco implicados en esa red de narcotráfico son personas de “un alto perfil peligroso” y que ponen en peligro la vida del encarcelado exprocurador de la República.

“Hemos intimado, hemos emplazado a la señora María Isabel Pérez, esposa de Jean Alain Rodríguez, en razón de que el pasado martes siete de diciembre esta dio una declaraciones de que cinco implicados en el caso Larva habían sido trasladados a una celda cercana donde guarda prisión su pareja sentimental, diciendo que en ese grupo había un ciudadano hijo del fallecido narcotráficante Florián Feliz, de nombre Ramón Eduardo Piña Reyes”, fueron las palabras textuales del abogado Minaya.

Explicó que, inmediatamente a su defendido, Piña Reyes, lo trasladaron a una celda de máxima seguridad, siendo este epiléptico y con graves situaciones de salud.

“Mi defendido no puede ver a nadie. No puede ver el sol, producto de esa declaración temeraria, sin pruebas, la cual ha causado un perjuicio, no solo personal, sino también, físico, mental y familiar”, acotó.

También enfatizó: “Es por eso que hacemos formal denuncia de que la señora María Isabel Pérez ha causado un agravio y por eso ha sido intimada a través de sus abogados, para que la misma proceda ha hacer un desagravio público, donde pueda resarcir, aclarar y mostrar las pruebas de que mi defendido representa un peligro”.

Dijo que, quien corre peligro es su defendido, luego de que por la denuncia de la pareja de Jean Alain, fuera trasladado a la celda 17, área de máxima seguridad 2 del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, a lado de personas que están condenadas a 30 años y son altamente peligrosas como es el caso de El Chino, Winston Rizik, Miguel Peña Ceballos, entre otros.

Someterían acción de amparo

Nicky Minaya expresó que de no obtemperar al llamado, estarían sometiendo una acción de amparo, por la grave situación de salud del recluso.

Ramón Eduardo Piña permaneció por varios días en la misma cárcel, pero en el recinto 20, próximo al exprocurador Jean Alain Rodríguez y a cuatro implicados más del caso Larva.

Se recuerda que durante la gestión de Rodríguez se le decomisaron 724.35 kilogramos de cocaína, tanto al hijo de Florián Feliz, como a los demás implicados en el caso Larva.

Luego de que la pareja del extitular del Ministerio Público recibiera la información de sus esposo de la cercanía de los reclusos, esta procedió a decir en una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana de la Z101: “Yo responsabilizo en este momento, de manera pública, al presidente Luis Abinader, como máxima autoridad que tiene que velar por la seguridad de todos los dominicanos, independientemente del partido al que pertenezca; a la magistrada Miriam Germán Brito, como máxima autoridad del sistema penitenciario dominicano y a los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho por la vida del exprocurador, su exjefe”.

“Esto que han hecho con él de ponerle a estas personas en 60 metro cuadrados, compartiendo con él 12 horas al día, para que puedan hacerle daño. Una persona que los persiguió, eso es inhumano, eso es incorrecto, eso viola todas las prácticas internacionales de seguridad, sobre todo a una persona que fue cabeza del sector justicia”, denunció.