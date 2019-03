$!Actuación del procurador podría ratificar a Miriam Germán Brito en la Suprema Corte de Justicia

La violación del debido proceso en que incurrió el procurador general de la República y que no fue interrumpida por los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura durante la evaluación a la jueza Miriam Germán Brito, podría suponer la nulidad de su evaluación y posible ratificación en la Suprema Corte de Justicia.

Para algunos juristas, en caso de que Germán Brito no sea ratificada como jueza, ella puede interponer una acción ante el propio Consejo y, en caso de confirmarse su no permanencia en la Suprema Corte, entonces incoar un recurso de amparo ante los tribunales ordinarios por no habérsele dado la oportunidad de tomar conocimiento, oportunamente sobre las denuncias o cuestionamientos que le hizo el procurador Jean Alain Rodríguez, y producir los reparos de lugar.

El Tribunal Constitucional ha establecido en varias sentencias, como en la TC-499-16, que las reglas del debido proceso establecidas el artículo 69 de la Constitución ‟deben ser aplicadas en los ámbitos judicial y administrativo en sentido amplio, de ahí que, como hemos precisado precedentemente, era pertinente cumplir con este elevado principio que se propone alcanzar la materialización de la justicia a través de la adecuada defensa de toda persona con interés en un determinado proceso”.

El abogado constitucionalista Nassef Perdomo explicó que el constituyente ni los legisladores, previeron en la normativa qué se haría en los casos de violación del debido proceso en el CNM, por lo que el Consejo de la Magistratura tendrá que lidiar con dicho conflicto.

Si bien es cierto que no existe un mecanismo establecido, no menos cierto es que existe un precedente del Constitucional en el que se establece que la impugnación a una decisión de la Magistratura puede ser recurrida ante el Tribunal Superior Administrativo.

‟En ese sentido, por tratarse de un acto administrativo de efectos particulares, su impugnación no debe realizarse por la vía de la acción directa de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, sino la acción correspondiente ante el Tribunal Superior Administrativo”, establece el fallo TC134-13 sobre el recurso de amparo interpuesto por el exjuez de la Suprema, Julio Aníbal Suárez Dubernay, quien no fue ratificado tras ser evaluado por el CNM en 2011.

La magistrada Germán Brito rehusó opinar respecto a si su evaluación debe ser anulada o si recurriría ante los tribunales en caso de no ser ratificada, sin embargo, refirió que el debido proceso permea todas las materias.

En tanto que los juristas Miguel Valerio y Carlos Salcedo consideran que la inobservancia y violación del artículo 26 del Reglamento del Consejo de la Magistratura, que establece las reglas para presentación de objeciones, deviene en la nulidad de la evaluación y ratificación de la actual presidenta de la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Reacción de Miriam

Miriam Germán Brito calificó como ‟una manifestación de un rencor inocuo de una persona pequeña, rencor por el famoso voto de Odebrecht” el que el procurador Jean Alain Rodríguez haya leído dos cartas anónimas durante su evaluación pero que eso no la hace declinar de su aspiración a permanecer en la Suprema Corte.

Además de considerar el hecho como una ‟canallada”, motivada en su no permanencia en la Alta Corte, refirió que ‟eso de espiar, eso es violar mi intimidad familiar pero digamos que allá él con su miseria. Incida o no eso, me quedo hasta al final”.

‟Claro que mantengo mis aspiraciones a mantenerme en la Suprema Corte de Justicia; de que no me dejen, es otra cosa, pero de que mantengo mis aspiraciones, claro que las mantengo. Y no es verdad que lo que diga a ese señor (Jean Alain) va a hacer que yo reniegue a mis aspiraciones”, refirió.

Dijo desconocer si la Procuraduría la someterá penal o disciplinariamente por las denuncias anónimas en su contra y reiteró, que no le interesa ser presidenta de la Suprema Corte porque es un cargo muy incómodo.

‟No sé si me someterá por lo que él me acusa: eso lo sabrá él y su conciencia, si es que tiene”, puntualizó.