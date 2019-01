$!Allanan locales del Grupo Tremols Payero por evasión de impuestos

La Fiscalía del Distrito Nacional realizó anoche varios allanamientos simultáneos en varios establecimientos del Grupo Tremols Payero por violación al Código Tributario y una evasión fiscal de RD$4 mil millones aproximadamente. Los propietarios del negocio serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas.

En el operativo participaron 18 fiscales e investigadores con el apoyo de la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), así como de las unidades de investigaciones criminales del Ministerio Público (UIC) y de la Policía Nacional (DICRIM), según las autoridades.

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó que el operativo, donde fueron apresadas varias personas, establece un gran precedente, al tratarse de personas que han defraudado al Estado dominicano por varios años.

De acuerdo con documentación judicial, el Grupo Tremols Payero utilizaba sociedades fantasmas y NCF no autorizados (falsos) para simular costos y gastos con la intención de disminuir ilegalmente los impuestos a pagar (ITBIS e ISR). Realizaba compra e importación de materias primas, con el fin de producir clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas (ron, whisky, licores y vinos) para posterior venta y dejar de pagar el impuesto correspondiente (ISC).

Supuestamente también presentaban reportes y declaraciones juradas (606, 607) sustentando compras ficticias y adquirían bienes provenientes de actividades ilícitas, ocultamiento de bienes, posesión, administración y utilización de bienes procedentes de delitos precedentes de lavado de activos, indican los documentos judiciales del caso.

Según informaciones a las que este medio tuvo acceso, la investigación se inicia cuando Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a través de sus mecanismos de control, detecta que algunas de las empresas del Grupo Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar dichas ventas, y que no guardaban relación con su actividad económica, determinándose que supuestamente eran compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos (ficticios) de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes.

Supuestamente, la mayoría de las compañías utilizadas para las operaciones por valores multimillonarios no tenían capital de trabajo, no tenían patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y no pagaban impuestos, no tenían planilla de personal fijo, no reportaban compras o importaciones que le permitieran justificar las ventas ficticias que realizaban a empresas del Grupo Tremols Payero u otras entidades, que por su lado tampoco tenían una estructura para realizar estas operaciones y sus domicilios reportados eran falsos.

De acuerdo con las autoridades, la estafa al Estado estaba de tal manera planificada que cuando la DGII descubría una de estas compañías en tales actividades, las operaciones eran trasladadas de inmediato a otra de las empresas del Grupo, y así lo informaban a algunas de las empresas con las que sí realizaban operaciones legítimas, señalando que la nueva empresa “es parte de nuestro grupo empresarial y la estaremos utilizando para nuevas órdenes de compra”.