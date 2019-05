$!Aplazan una vez más el juicio de médico de la Fuerza Aérea ultimado hace tres años

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo aplazó para el miércoles 29 del mes en curso, el inicio del juicio de fondo contra los acusados por la muerte del médico y segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Orlando de la Rosa, ultimado hace tres años de varios disparos.

Es el aplazamiento número seis de este proceso, y al igual que las demás audiencias suspendidas, se produjo por los abogados de los imputados en el proceso.

Los familiares se quejaron de las trabas que hasta el momento ha enfrentado el proceso judicial, del cual no se ha conocido la primera audiencia de fondo a casi un año de iniciadas.

Por el homicidio están imputados Jonathan Arias Ulloa, Junior Daniel Cabral (El Benao), Salvador Junior Reyes Muñoz (Pití) y Juan Carlos Ventura Ogando.

De acuerdo al Ministerio Público y la Policía Nacional, Orlando de la Rosa Jacobo, de 33 años, fue ultimado durante un intento de asalto, durante el cual no le robaron nada.

Estaba dentro de su carro frente a la vivienda de su expareja en Alma Rosa II, en el municipio Santo Domingo Este. El hecho ocurrió la madrugada del 19 de mayo de 2016.

Orlando de la Rosa, padre de la víctima, dijo que desde junio de 2018, cuando el caso fue declarado complejo y los imputados enviados a juicio de fondo, se han producido al menos seis audiencias y todas han sido reenviadas por diversos motivos.

“A veces no llevan a los imputados, otras veces, algunas de las partes no va y así. Nunca nadie ha declarado, el juicio no ha iniciado”, narró a Diario Libre, al quejarse del sistema judicial del país.

“Y así se van los días y los años, en las audiencias estamos aún en juicio de fondo, tres años después. Pero nosotros no nos vamos a dar por vencidos, seguiremos adelante hasta el final con la ayuda de Dios”, agregó.

De la Rosa dijo que producto del cansancio que provocan los reenvíos de las audiencias, algunos de los querellantes se han retirado del proceso. Citó el caso del Banco Conadis, donde los imputados presuntamente cometieron un robo y mataron a un seguridad. Otra de las partes que ya tampoco va, según afirmó, es la Panadería Germán, de donde, de acuerdo a las investigaciones, sustrajeron 400 mil pesos.