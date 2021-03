$!Apoderan tribunal para conocer recusación a juezas del caso Odebrecht

El juez Ignacio Camacho, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue designado para conocer si mantiene o aparta del juicio por los sobornos de Odebreccht a las dos juezas que fueron recusadas el pasado lunes por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El tribunal conocerá las motivaciones de la recusación hecha por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, además de las motivaciones de las juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quienes consideraron que la recusación debe ser rechazada.

La opinión de las juezas fue remitida a la Corte, ya que la magistrada Méndez, presidenta del Tribunal Colegiado, no podía conocerla, pues no tenía quórum porque fue la única que no fue recusada. De manera preliminar, fijaron para el 11 de este mes, la fecha para retomar el juicio.

Wilson Camacho, titular de la Pepca, recusó a las dos juezas que conocen el juicio contra los implicados en los sobornos de Odebrecht por presunta parcialidad.