¿Qué dice la Pepca?

La Fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), salió en defensa.

Expresó que la testigo no puede hablar de hallazgos de ilícitos penales. Explicó que realizó una recopilación de informaciones suministradas por la Superintendencia y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), “que arrojan que el imputado Tommy Galán manejó entre sus cuentas personales y sus empresas un aproximado de RD$220 millones”.

“El hecho de que las transacciones no se hayan recibido o realizado directamente desde Odebrecht no implica que no estén relacionadas o vinculadas. Ninguna persona recibe dinero de sobornos y lo deposita en su cuenta de banco. El sistema de corrupción no opera de esta manera” aseguró la fiscal.

Luego de hablar sobre Tommy Galán, la testigo Jissel del Carmen Paulino Cáceres fue invitada a retirarse del tribunal y dieron por cerrado su interrogatorio en estrado. El juicio se reanuda el lunes, donde espera comparezca otro testigo del Ministerio Público.