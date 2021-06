$!Caso Jean Alain: lo que dice la ley de los allanamientos

La noche de este lunes y hasta la madrugada de hoy martes, el Ministerio Público ejecutó la Operación Medusa realizando allanamientos que abarcaron la casa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, su madre Maybe Sánchez, y otros allegados suyos.

Una gran cuestionante en este tipo de casos es si es legal realizar allanamientos nocturnos sin importar, incluso, el toque de queda, hecho que ha generado debate en las redes sociales por la forma en que el MP procede a intervenir las viviendas de los acusados.

¿Qué dice la ley sobre los allanamientos? De acuerdo con el Código Procesal Penal, la Procuraduría General de la República está actuando bajo el protocolo establecido, esto, de acuerdo con el Artículo 179, el cual indica que "pueden realizarse registros en horas de la noche cuando el juez lo autorice de modo expreso mediante resolución motivada".

De forma textual, el referido Artículo 179 del Código Procesal Penal, que se refiere al horario, y modificado por la Ley 10-15 del 6 de febrero de 2015, establece lo siguiente:

"Los registros en lugares cerrados o cercados, aunque sean de acceso al público, solo pueden ser practicados entre las seis horas de la mañana y las seis de la tarde. Pueden realizarse registros en horas de la noche cuando el juez lo autorice de modo expreso mediante resolución motivada".

El apartamento donde reside el exprocurador Rodríguez fue allanado, pero no estaba en el inmueble, que está ubicado en la Torre Logroval XVI, ubicado en la calle José Amado Soler, esquina Manuel de Jesús Troncoso, en el exclusivo sector Piantini, en el Distrito Nacional.

Opinión de Félix Portes

El abogado Félix Portes, al ser contactado por Diario Libre, validó este acápite y precisó que las condiciones las pone el fiscal cuando hace la solicitud. “El empleado de la PGR puede solicitar que sea de día, en la tarde, de noche o de madrugada, a la hora que este entienda porque "es quien está haciendo la investigación", dice Portes.

"El fiscal lo solicita si es de noche o a cualquier hora, entonces el juez decide si se la da o no y a qué hora", argumenta.

Tampoco influye el toque de queda porque ellos son la autoridad, asimismo, República Dominicana se encuentra en estado de excepción por otros 45 días más hasta el 26 de agosto.

Operación Medusa

En la mañana de este martes 29 de junio, Rodríguez acudió voluntariamente a la institución que dirigió por años, donde horas más tarde terminó siendo apresado.

El Ministerio Público pedirá medida de coerción contra el exprocurador general, apresado con un grupo de funcionarios y colaboradores de su gestión bajo cargos de supuesta corrupción, asociación de malhechores, lavado de activos y otros.

Además de Rodríguez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, también les imputa violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

Rodríguez se defendió tanto en Twitter como cuando fue abordado por los periodistas a la entrada de la PGR alegando que buscan silenciarlo.

“Promueven sentencias generando percepción negativa en las redes sociales. Nos asesinan, nos acreditan fugas del país y nos condenan a prisión sin expedientes o acusaciones. ¿Es así que queremos que actúen las autoridades? Hoy soy yo, mañana puedes ser tú”, dijo.

“Lo que han hecho con un servidor es un acto de arbitrariedad, abuso y persecución, porque si te interesa la verdad, por qué no me llamas, por qué no me citas, en vez de estar allanando para distraer la atención de otras situaciones que afectan al país”, dijo el exfuncionario al ser entrevistado por el programa El Gobierno de la Mañana, de la Z101.