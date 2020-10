$!Caso Odebrecht sigue tan débil como cuando Miriam Germán lo examinó en la etapa inicial, asegura abogado

“Un proceso irregular, mal conducido, sesgado, con actuaciones clandestinas incluso de cara al propio Ministerio Público, como es el caso de los recientes archivos definitivos, hasta ahora desconocidos por dicho órgano, no puede rendir buenos frutos. Insistir en este juicio, con las debilidades evidentes que presenta, sería defraudar las legítimas aspiraciones de una sociedad que reclama persecución efectiva contra los verdaderos responsables de actos que perjudican el patrimonio público en este y otros casos”, establece la información.

El abogado de Díaz Rúa opinó que la designación de una servidora pública con el perfil de Miriam Germán le ha brindado al Ministerio Público una oportunidad histórica que no debe desperdiciar “reincidiendo en la cultura de la arbitrariedad y ‘en el amagar y no dar’ y los fuegos de artificio que no hacen otra cosa que burlarse de la población”.