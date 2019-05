$!Ciudadanos “echan chispas” porque a Marlon lo trasladaron en un carro “privado”

Este martes se dio a conocer que Marlon Martínez fue trasladado de la cárcel en que está a un centro de salud, debido a una dolencia que presentó, hecho que indignó a una gran mayoría de personas que reclamaron que el condenado por el asesinado de su novia adolescente fuera llevado en un vehículo privado y no en uno de la prisión.

Martínez cumple sentencia de 30 años, ratificada en un juicio de apelación, por el asesinato y tortura de la adolescente Emely Peguero, quien era su novia y estaba embarazada de cinco meses cuando fue ultimada por él en el apartamento de su madre en San Francisco de Macorís.

Las personas cuestionan la razón de por qué las autoridades permitieron que Marlon Martínez fuera trasladado en ese tipo de vehículo y no en uno institucional, como se mueven otros privados de libertad. La Dirección de Prisiones no se ha referido al caso hasta el momento.

“Se supone que los presos los trasladan en guagua de la Policía y a él le llamaron un UBER..”, “¿Y ese vehículo está oficializado para hacer ese traslado?”, “Sí, pero lo trasladan en un vehículo privado? ¿Y el es un preso igual que cualquier otro?”, “Que bendito drama, ahorita se ‘escapa’. Además, en vehículo privado y aparte de eso, porque no se atienden los demás reclusos de igual forma. Dios haga justicia con estos corruptos”.

“Waooo qué honor, en un carro privado llevan a un asesino confeso. Se puede notar la diferencia entre el hijo de nadie y Marlon, waooo esta es nuestra justicia”, “Wow, en un carro privado. Dios, vamos a hacerlo viral, ahorita lo sacan del país”, “A los reos se le traslada en vehículos de la institución, no en privados”, son algunos de los comentarios fue fueron colocados por lectores de Diario Libre a la información.

Alegan hay privilegios

Los ciudadanos también se quejaron de la razón por la cual Marlon no fue atendido en la misma cárcel donde está, como se supone que ocurre con los demás internos.

“Cuántos enfermos hay en todas las cárceles y no los sacan”, “La verdad que hay que tener dinero, si es otro se muere del dolor y ni una aspirina le dan”, “Ya empezaron con sus payasadas. Y no hay médico en esa cárcel? “Fulano Pérez le pasó lo mismo en Najayo y no lo sacaron”, “Si es otro dejan que se muera”, son de las otras expresiones.

De acuerdo a informes, Martínez fue llevado al Centro Médico Dr. Grullón, ubicado en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Una fotografía lo muestra escoltado por tres miembros del Ejército del país mientras iba a entrar a la parte trasera del vehículo, un Hyundai Sonata, gris. Cumple condena en la Fortaleza de la Octava Compañía del Séptimo Batallón del Ejército, en la referida demarcación.