$!Consideran propuesta de Finjus para ley de extinción es retroactiva e inconstitucional

No hay retroactividad

El abogado constitucionalista, Eduardo Jorge Prats, dice que la ley no puede válidamente aplicarse retroactivamente pero es de aplicación inmediata, lo que significa que la Ley sobre Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos puede aplicarse perfecta e inmediatamente a todos los bienes que sean producto de la violación a las leyes penales o que se hubiesen utilizado para realizar actividades de carácter delictivas aun con anterioridad a dicha ley.

“Pretender que esta ley se aplique solo a los bienes adquiridos con posterioridad a la entrada en vigor de dicha ley es tan demencial, absurdo, ilógico, irrazonable y estrambótico como alegar que la Ley 390 que concede plena capacidad de los derechos civiles a la mujer dominicana del 14 de diciembre de 1940 solo aplica a las mujeres casadas con posterioridad a esa fecha y que todas las mujeres casadas con anterioridad a esa fecha están sujetas al dominio del marido. Por eso apoyamos totalmente la posición de la FINJUS al respecto”, destacó.

Manuel Soto Lara, también considera que no, no hay retroactividad en la propuesta “todas vez que no existen, en favor de ellos, derechos consolidados en virtud de una norma anterior. Y, además, porque ninguna ley lo prohibe”.