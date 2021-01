$!Defensas de beneficiados con archivos definitivos Odebrecht aseguran juez les dio ganancia de causa

“A pesar de la opinión que él (magistrado) dio sobre lo que pudiera ocurrir (especulativamente) - al margen de lo discutido y lo fallado en la sentencia-, salimos gananciosos y, de acuerdo a derecho, se comprobó que tenemos la razón y por eso no hay necesidad de recurrir en apelación”, escribió a Diario Libre el abogado Nassir Rodríguez , defensa de Radhamés Segura.

En ese sentido también se expresó la abogada Luz Díaz, representante de Temístocles Montás, quien dijo que la decisión fue declarar inadmisible la objeción, porque es la única que está contenida en la sentencia que le fue notificada.

“Lo que hizo el magistrado fue emitir un comentario al margen, una opinión, una reflexión de lo que él entiende que son los efectos de esos archivos que, por no ser notificados, esos archivos no existen. Lo cual no está en su decisión ni aborda esos aspectos en la resolución”, expresó Díaz, quien entiende que debido al comentario del magistrado muchas personas quedaron confundidas.

El abogado Marino Elsevif, defensa de Bernardo Castellanos, también dijo que la decisión fue “declarar la inadmisibilidad de la objeción de la Fundación Alianza Ciudadana, en razón de la falta de calidad”.

“El Ministerio Público no puede desdecirse a sí mismo, en virtud del Principio de Unidad, por tanto, no puede alegar su propia falta invocando un supuesto secretismo, ya que si hubo secretismo fue un secreto entre ellos mismos y no por parte de ninguno de los coimputados. Nadie puede alegar su propia falta para beneficiarse”, opinó el abogado Elsevif, quien invitó a los que tienen alguna confusión a leer la sentencia.