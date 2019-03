$!Denuncian arbitrariedades en coerción por caso Cristina

Familiares de la empleada doméstica señalada como quien mató a Cristina García en su residencia denunciaron ayer arbitrariedades y maltratos contra quien se solicitó y obtuvo, el mismo día, medida de coerción.

Palermo Medina, abogado y primo de Fatin Leonarda Falcón Alvino, denunció que la juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Octavia Fernández, conoció y le impuso tres meses de prisión preventiva pese a que la detenida notificó a la secretaría que ella tiene su abogado y que no quería la asistencia de un defensor público.

“Ella denunció que no quería que la defendieran porque ella tiene su abogado que soy yo”, refirió.

Fatin Alvino Cuevas, madre de la doméstica, dijo que no ha tenido contacto con su hija y que, aunque no puede decir nada respecto al hecho, sabe que su “hija no da para eso”.

“En su momento las pruebas serán aportada. Se le han violado sus derechos, ha sido maltratada, le dieron golpes, golpes... Pero eso es normal, eso lo saben todos aquí, que un hecho de esta naturaleza que encierra una víctima adinerada, de poder económico, eso es obvio”, refirió el abogado Medina.

Luis Álvarez Renta, cuñado de García, mostró satisfacción por la labor de las autoridades y negó que el hijastro de la occisa, quien se encontraba en la residencial al momento de producirse el crimen, esté implicado.

“Él (hijastro) había llegado al país precisamente, doña Cristina lo había ido a buscar al aeropuerto y él llegó de viaje y estaba muy cansado. Él se acostó en una habitación que quedaba precisamente al otro extremo de donde se produjo este incidente, y como joven de esta época se puso unos audífonos para oír música con el teléfono o el Ipad qué sé yo, estaba dormido”, argumentó.

El exbanquero describió que la empleada de servicios había sido recomendada por una persona que desde hace muchos años trabajaba con la víctima y con su familia. Detalló que la presunta asesina pertenece a una familia de buena referencia del municipio Nizao, San Cristóbal.

Las autoridades afirman que Falcón Alvino cometió el hecho en complicidad con su pareja de esta Juan Gabriel Germán Cabrera (a) La Gaviota, quien se encuentra prófugo.