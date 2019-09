$!“El Ministerio Público está

Los casos de Villa Vásquez y el más reciente de la muerte de una joven a manos de su expareja en San Pedro de Macorís han dejado muy mal parado el accionar del Ministerio Público (MP), ya que los fiscales actuantes han tenido que ser apartado de la institución y crece la percepción de que actúan contrario a la ética y las leyes.

Diario Libre entrevistó al director del Observatorio Judicial Dominicano de Funglode, Brand Modesto, quien respondió a preguntas sobre el MP.

—¿Qué está fallando en el MP a la luz los casos de Villa Vásquez y SPM?

Mientras el MP de República Dominicana sea visto como un órgano que debe dar respuestas a temas eminentemente de la agenda de seguridad del Estado, va a recibir las presiones que terminan distorsionando su función, en manos de ciertos actores con debilidades éticas.

—¿Están los fiscales aprovechando el poder que le da el nuevo Código Procesal Penal que quitó la investigación a los jueces?

Yo creo que no, porque el proceso penal actual es muy reglado y todas las actuaciones tienen que estar revestidas de legalidad.

Lo mejor que le pudo pasar al sistema de justicia penal dominicano fue separar esas dos funciones, porque el juez no podía estar siendo víctima de las aprehensiones que tenía de un caso en el que después iba a decidir porque al final de la jornada uno tenía al mismo tiempo un juez y un fiscal juzgándonos.

—¿Se podría decir que existe componenda entre fiscales y policías que afecta su credibilidad?

Hay que tratar que el MP no se encuentre tan cerca de la Policía que se confunda su rol y pierda de vista que, incluso, su trabajo ahí es cuestionar la regularidad del rol del policía y eso pasa porque, a veces, la misma naturaleza de la carga de trabajo y de la función, logra que se genere una cierta empatía.

—¿Qué cuota de responsabilidad tienen los fiscales en la inseguridad?

Yo creo que es mínima, es importante dejar claro que el sistema judicial no es la solución a los problemas de inseguridad.

Hay una especie de falacia que indica que todo lo que tiene que ver seguridad se va a resolver son el sistema de justicia y eso es falso. Yo no creo que los niveles de inseguridad, el rol del Ministerio Público y su función sean una cuestión esencial.

—¿En qué medida preferir jóvenes y obviar la experiencia de abogados puede ser parte de las fallas?

No es en la juventud que está el problema. Pero lo que sí es importante establecer es que a pesar de que no está en la juventud la vida es un continuo y hay personas que desafortunadamente no están condensando bien la formación y la responsabilidad que tienen, pero eso es multi-causal. Las cuestiones éticas no tienen que ver en que las personas sean jóvenes.

—¿Cómo evalúa la gestión de Jean Alain Rodríguez al frente de la PGR?

Esta demasiada publicidad de los casos penales... la gente espera que las consecuencias inmediatas de que se haga una rueda de prensa donde se dice que algunas personas son responsables de algunos hechos, es que precisamente lo sean y cuando no lo son entonces el MP queda mal y eso es algo que le está afectando. Sin embargo, yo pienso que está haciendo una buena gestión.

—¿En qué pudiera ayudar la escuela del MP en la solución del problema

El modelo de ingreso y de concurso del Ministerio Público debe tomar más del modelo que tiene la Escuela de la Judicatura, que es mucho más sólido, mucho más transparente y adecuado que el de la escuela del MP.