Díaz Rúa sobre Odebrecht: “Yo no quiero ningún favor, yo quiero que apliquen la ley”

El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, uno de los seis imputados que se enfrentarán mañana al juicio de fondo por el caso de los sobornos de Odebrecht, espera que los jueces que llevarán el caso apliquen justicia, pues a su entender el magistrado Francisco Ortega Polanco, quien conoció la fase de instrucción, “hizo un trabajo muy malo y complaciente”.

Díaz Rúa consideró que aunque el juicio tienen un componente político, confía en que los 16 jueces que llevarán el caso aplicarán el debido proceso. Dijo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha dado una buena señal y ha demostrado que quiere que las cosas se hagan bien.

“Yo no confío en que van a hacer un mejor trabajo, yo confío en que van a aplicar la ley. Esos jueces están para aplicar la ley, y me gustó mucho una declaración que dio el presidente de la Suprema llamando a todos los jueces a aplicar la ley. Yo no quiero ningún favor, yo quiero que apliquen la ley”, enfatizó Díaz Rúa en una entrevista para Diario Libre.

Víctor Díaz Rúa asegura estar preparado para defender su inocencia en el juicio que se celebrará en la Suprema Corte de Justicia mañana. “Nosotros tenemos todo contestado y hemos demostrado que ese expediente tiene muchísimos errores, es un expediente sesgado, con muchísimas incoherencias, y con muchas falsedades”, criticó.