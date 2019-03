$!Falta de independencia judicial fue abordada ayer en la vista del CNM

Entre críticas por la falta de independencia judicial y el actuar apegado a las leyes pese a tener una militancia partidaria, se desenvolvió ayer el segundo día de las vistas públicas del consejo Nacional de la Magistratura para los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia.

El juez de la Corte de apelación de la jurisdicción de Niños, Niñas y adolescentes del Distrito Nacional, Modesto Martínez Mejía y el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Luis Henry Molina, por separado, respondieron a los cuestionamientos de los consejeros.

Martínez Mejía, cuyo discurso estuvo caracterizado en criticar la falta de independencia judicial y las vicisitudes que pasan los magistrados que actúan de manera independiente, dijo al secretario del CNM, Fran Soto, que él como miembro de la Suprema Corte, conoce lo que a él le ha pasado por ser un magistrado “rabiosamente independiente”.

“Yo soy un juez independiente y por ser como soy usted mismo sabe todas las cosas que han pasado conmigo en el sistema” respondió cuando Soto Sánchez le preguntó qué impide a los jueces ser independientes y transparentes.

“Que se escoja al más idóneo, que se escoja al mejor... ¿Cuáles son las dificultades que tenemos hoy en día, en que no es posible hacer justicia porque las autoridades de control no propician justicia para los ciudadanos, la igualdad real, es difícil que se materialice, la igualdad de oportunidad tampoco, no importa el escenario al que vaya el ciudadano común con alguien conectado con el poder, el ciudadano común no cuenta”, puntualizó el juez luego de que el senador José Ignacio Paliza le cuestionó por la publicación que hizo en un medio de circulación nacional, titulada “institucionalidad vs cofradía, una respuesta a la Finjus”.

En tanto que Henry Molina dijo estar dispuesto a renunciar a los cargos que ocupa como miembro de la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), presidente del Indotel y a su condición de miembro del Partido de la Liberación Dominicana. En lo referente a ese último aspecto, dijo que eso no le impediría actuar apegado a la ley y a la ética porque desde los 18 años ha estado envuelto en el Poder Judicial.

“Desde los 18 años estoy en el sistema judicial y he podido vivir doce años trabajando como director de la Escuela Nacional de la Judicatura y conociendo todo el sistema por dentro. Conozco a cada juez dominicano: sus anhelos, sus deseos, sus necesidades”, refirió al presentar su hoja de vida en la vista pública.

Las entrevistas concluyeron alrededor de las 7:00 de la noche con la participación del abogado Trajano Vidal Potentini. Hoy continúan desde las 8:00 de la mañana y entre los postulantes estará Yeni Berenice Reynoso, exfiscal del Distrito Nacional.