$!Fiscalía de Santo Domingo Este inicia programa contra violencia escolar

Los casos de criminalidad ocurridos en las escuelas, como muertes provocadas a estudiantes con armas blancas o algunas riñas terminadas en tragedias, han llamado la atención de la Fiscalía de Santo Domingo Este, la cual inició un programa de charlas para evitar la violencia en los centros educativos.

El fiscal Milciades Guzmán explicó que las charlas serán impartidas por más de 140 fiscales, los cuales asistirán a 170 centros de estudios con el objetivo de prevenir “que no se acerquen a las drogas, que no se acerquen a los delitos, que no utilicen el bullying como método de vida y para explicarles las consecuencias que tiene su vínculo con el delito”.

La semana pasada Marisol Ivonne Guzmán, directora del Centro Psicólogos Unidos, también manifestó la preocupación de los profesionales de la conducta sobre el acoso y la violencia en las escuelas.

La experta refirió que según estudios realizados, un alto número de estudiantes que son víctima del llamado “bullying” no informa a nadie sobre el acoso o violencia física que ha recibido, lo que pude servir para que ese tipo de violencia siga ocurriendo. Guzmán asegura que cuando el estudiante decide denunciar y se toman medidas, el acoso disminuye.