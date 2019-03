$!Imponen 30 años de prisión a dos venezolanos y un colombiano por drogas

El Tribunal Colegiado de este distrito judicial dictó 30 años de prisión contra cada uno de tres hombres, dos de nacionalidad venezolana y un colombiano, que fueron hallados culpables de traficar con más de ochocientos kilogramos de cocaína.

La sentencia condenatoria fue dictada contra los ciudadanos venezolanos Diego Alexander Carreño y Jean Carlos de Jesús Rivera, y el colombiano Jairo de Jesús López Arias, quienes además de los noventa años de prisión que en total les fueron impuestos, también fueron sentenciados al pago de las costas penales del proceso y una multa de RD$1 millón.

El tribunal también ordenó la destrucción de los 807.21 kilogramos de cocaína clorhidratada confiscados y el decomiso de la embarcación venezolana, de pesca artesanal, tipo Piragua, de 28 de eslora donde fueron ocupados los narcóticos, así como una pistola marca Glock, negra y niquelada, sin numeración, con su cargador y seis cápsulas, y otros objetos que fueron confiscados a los acusados durante la investigación.

El tribunal, integrado por los jueces Camilo Segura Piña, Adelaida Luciano De León y Abrahan Concepción, acogió la acusación presentada por el fiscal Ángel Augusto Arias Méndez, quien probó que los encartados violaron las leyes dominicanas.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a la Ley No. 50-88, modificada por la Ley 17-95 sobre Drogas y Sustancias Controladas en los artículos 4-D, 58-A, 59-1 y 106, que tipifican el tráfico internacional de drogas ilícita al territorio nacional, así como de violación a los artículos 66, 67 y 68 de la Ley No. 631-16 que sanciona el delito de tráfico ilícito de armas y la importación de otro territorio hacia la República Dominicana, además de violar la Ley No. 285 sobre Migración en la República Dominicana, todo ello en perjuicio de Estado dominicano.

Sobre este caso de narcotráfico internacional, el Ministerio Público hizo constar en el expediente que en fecha 1 de agosto de 2017 los acusados fueron arrestados por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo de la Armada de la República Dominicana y la colaboración del Ministerio Público de la región sur (Barahona), luego que fuera interceptada la embarcación con la citada cantidad de drogas.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público destacó que esta sentencia es una muestra del avance en la lucha contra el narcotráfico en coordinación con las demás autoridades nacionales y la cooperación jurídica internacional.