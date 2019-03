Jóvenes proponen llevar tecnología al sistema judicial dominicano

Jóvenes aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia proponen en el Consejo Nacional de la Magistratura la implementación de herramientas tecnológicas, entre ellas software, que contribuyan a la disminución de la mora judicial y agilización de los procesos que en algunos casos tienen hasta 10 años en la Suprema Corte de Justicia.

La procuradora de corte de apelación del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, y el juez suplente del tribunal Superior Electoral, Fermín Ramos Peralta, expusieron en el tercer y último día de las vistas públicas, para aspirantes a integrar la Suprema, la necesidad de que el sistema se auxilie de la tecnología para realizar por lo menos las labores administrativas, pudiendo incluso llegar hasta la celebración de procesos judiciales.

“Existe en la tecnología lo que son los softwares... qué impediría que secretarios que ahora manejan libros, manejen sistemas, y que en esos sistemas se introduzcan información que, si Juan Pérez desde Samaná quiere saber de su caso, no tiene que venir hasta la Suprema Corte”, respondió luego de que el presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, le preguntara cómo armonizar la visión tecnológica con la humana cuando en el ámbito “infraccionar” se juzga al hombre, no a la tecnología.

“Pero también podemos utilizar los softwares para la fijación de audiencias. Si un imputado está privado de libertad y recurre, y el otro no está privado de libertad, la audiencia no deberíamos buscar en el libro qué fecha es la disponible, debería el software decirme en función de esa realidad de que ese imputado está privado de libertad, él debería tener preferencia para el conocimiento de su audiencia y eso lo podemos hacer desde el software libre”, puntualizó luego de destacar que si bien es cierto que el software libre no es recomendable para administrar justicia, bien pudiera ser útil para las labores administrativas.

Ramos Peralta, quien dijo tener dos expedientes en la SCJ desde el año 2009 y que no ha sido fallado, destacó la necesidad de estandarizar los procesos, señalando como ejemplo que para la materia civil pudiera ser posible que el demandante y el demandando deposite todas sus pruebas, solicite todos sus incidentes y sus medidas de instrucción al mismo tiempo.

“Igualmente, hay que implementar la tecnología. El expediente digital es también lo que puede ayudar a que pueda llegar más rápido un expediente de un lugar a otro”, dijo al responder la interrogante planteada por el presidente de la Suprema Corte.

De igual manera, destacó que el tema de la mora judicial no se resuelve con aumentar el número de secretarias o jueces, ya que, a su entender, el problema radica en que el sistema judicial no está en capacidad de recibir un número infinito de casos por lo que hay que enseñar a la población a utilizar los medios alternativos de resolución de conflicto porque aquí todo se judicializa.