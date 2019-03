$!Juez recesa por una semana audiencias del caso Odebrecht

El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Juan Roberto Rodríguez, mostró este viernes indignación porque la Procuraduría General de la República no le ha ofrecido una disculpa pública al atribuirle la titularidad de 100 millones de pesos cuando en realidad se trataba de un millón.

Rodríguez, quien explicó el procedimiento de licitación y adjudicación del proyecto acueducto de la Línea Noroeste, dirigido por la presidencia de la República indicando que aborrece a “los corruptos y ladrones”, razón por la cual, según explicó, se ha manejado con pulcritud en todas las posiciones públicas que ha ocupado.

“Querían castrar la buena imagen que he construido a través de mi dilatada vida política y convertirme en lo que he evitado caer toda mi vida: un político corrupto y cuestionado. Diez días después los cien millones de pesos se convirtieron en un millón y ni por delicadeza pidieron disculpas”, argumentó luego de que sus abogados solicitaron al juez Francisco Ortega Polanco, anular la acusación y dictar en su favor un auto de No Ha Lugar.

Ortega Polanco, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, suspendió por una semana las audiencias del caso Odebrecht, acogiendo así el pedimento hecho por los abogados y el Ministerio Público.

El próximo 1 de abril a las 9:00 de la mañana será cuando el empresario y exenlace comercial de Odebrecht para República Dominicana, Ángel Rondón Rijo, comience a defenderse de la acusación de soborno, asociación de malhechores y lavado de activos que le atribuye la Procuraduría General de la República.